Merkez Bankası’ndan FAST işlemlerinde yenilik! Artık alacaklı borcunu FAST olarak isteyebilecek!

7 gün 24 saat anlık ve güvenli para transferi imkanı sunan FAST Sistemi'nin katılımcı sayısının 2023 yılında 36'ya çıktığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST Sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacmi ocak ayında günde ortalama 11 milyon olarak izlenmiştir. FAST sisteminin katman servisleri ile birlikte sunduğu yenilikçi teknolojilerle hem ödemeler alanında rekabet ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin önünü açacağı hem de kullanıcıların finansal durumlarını kolayca yönetip günlük hayatlarını kolaylaştırarak şeffaf, güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi olarak hizmet vermesi amaçlanmaktadır."