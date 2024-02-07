Borsa güne rekorla başladı! 7 Şubat BIST 100 son durum | Hangi sektör kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselerek 8.912,11 puanla rekor seviyeden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,96 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 8.912,11 puana çıktı.

BORSADA EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile bilişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.