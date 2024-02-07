Maaşı 10.355 TL ve üstü olan emeklilere yeni zam müjdesi! 796,67 lira hesaplara geçiyor

ZAMLI MAAŞ DA YATACAK
SSK'lılar 17-26, Bağ-Kur'lular 25-28 Şubat'ta yüzde 49.25 artışa ve 10 bin lira taban aylığa göre hesaplanan yeni aylıklarını cebine koyacak. Nisan ve Haziran'da ikramiye alacak emeklilerin maaşı, Temmuz'da da artırılacak.
YENİ EK ÖDEME E-DEVLET'TE
Emeklilerin yeni ek ödeme tutarları e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde görülüyor. Ek ödeme oranı yüzde 4 olanlar, bu tutarı 25 ile çarparak yeni kök aylığını hesaplayabiliyor. Bu tutar 26 ile çarpıldığında da ek ödemeyle kök aylığın toplamı görülüyor.
ÖRNEKLERLE YENİ AYLIKLAR
Örneğin; e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' 800 TL olarak yazıyorsa emeklinin yeni kök aylığı 20 bin liraya (800 x 25) çıkmış demektir. Bu emeklinin yeni kök aylık ve ek ödeme toplamı da 20 bin 800 liraya (800 x 26) yükselmiş olacaktır.
Örneğin; 'Ek Ödeme Tutarı' bölümünde 450 TL yazıyorsa, bu emeklinin yeni kök aylığı 11 bin 250 bin (450 x 25) liradır. Bu emeklinin kök aylık ve ek ödeme toplamı da 11 bin 700 (450 x 26) liraya yükselmiş demektir.