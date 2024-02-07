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Maaşı 10.355 TL ve üstü olan emeklilere yeni zam müjdesi! 796,67 lira hesaplara geçiyor

Bağ-Kur emeklilerine yönelik sevindirici bir gelişme yaşandı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerinin ardından bugün de Bağ-Kur emeklileri, ek zam farklarını alacaklar. Bu gelişme, emekliler arasında memnuniyetle karşılanırken, ekonomik açıdan da bir rahatlama sağlayacak.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 09:48 Güncelleme 07 Şubat 2024, 09:48
Maaşı 10.355 TL ve üstü olan emeklilere yeni zam müjdesi! 796,67 lira hesaplara geçiyor

Milyonlarca emekli, bugün itibariyle ek zam farklarını alıyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte Ocak ayındaki zammın 11.68 puan artırılarak yüzde 49.25'e yükseltilmesi ve taban aylık ödemesinin 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılması, emekliler arasında sevinçle karşılandı. Bu önemli gelişmeler sonucunda oluşan farklar, emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

SSK emeklileri dün farkları hesabında görürken, bugün de Bağ-Kur emeklilerine ödeme yapılıyor. Emekliler Ocak ayında aylıklarını yüzde 37.57 artış ve 7 bin 500 lira taban aylık ödemesi üzerinden almıştı. Şimdi yüzde 49.25'lik artış ve 10 bin lira taban aylık ödemesi üzerinden hesaplama yapıldı. Hesaplanan tutar ile Ocak ayında yatırılan tutar çıkarıldı. Ortaya çıkan rakam emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

EN DÜŞÜK AYLIK NE OLDU?
Aralık'ta Bağ-Kur esnaf emeklilerinde en düşük kök aylık ek ödeme dahil 6 bin 820 lira 84 kuruş idi. Bu tutarda aylık alan emeklinin hesabına 7 bin 500 lira yatırılıyordu. Söz konusu aylık Ocak ayında maaş gününde yüzde 37.57 zam ile 9 bin 383 lira 43 lira olarak ödendi. Yüzde 49.25 zamla birlikte ise 10 bin 180 lira 10 kuruşa yükseldi.

Bugün 796,67 lira ek zam farkı verilecek. Bağ-Kur tarım emeklilerinde de Aralık'ta ek ödeme dahil en düşük aylık 5 bin 420 lira 18 kuruştu. Bu tutarda aylık alan emekliye 7 bin 500 lira yatırılıyordu. Bu aylık yüzde 37.57 artışın yansıtılmasıyla 7 bin 456 lira 54 kuruşa çıktı. Bu emeklinin hesabına yine 7 bin 500 lira yatırıldı.

Zam oranının yüzde 49.25'e yükseltilmesiyle ek ödemeyle birlikte yeni kök aylık 8 bin 89 lira 62 kuruş oldu. Bu maaşı alan emekliye artık her ay bin 910 lira 38 kuruş '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira yatırılacak. Hesabına Ocak'ta 7 bin 500 lira yatırıldığı için bugün 2 bin 500 lira zam farkı verilecek.

ZAMLI MAAŞ DA YATACAK

SSK'lılar 17-26, Bağ-Kur'lular 25-28 Şubat'ta yüzde 49.25 artışa ve 10 bin lira taban aylığa göre hesaplanan yeni aylıklarını cebine koyacak. Nisan ve Haziran'da ikramiye alacak emeklilerin maaşı, Temmuz'da da artırılacak.

YENİ EK ÖDEME E-DEVLET'TE
Emeklilerin yeni ek ödeme tutarları e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde görülüyor. Ek ödeme oranı yüzde 4 olanlar, bu tutarı 25 ile çarparak yeni kök aylığını hesaplayabiliyor. Bu tutar 26 ile çarpıldığında da ek ödemeyle kök aylığın toplamı görülüyor.

ÖRNEKLERLE YENİ AYLIKLAR
Örneğin; e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' 800 TL olarak yazıyorsa emeklinin yeni kök aylığı 20 bin liraya (800 x 25) çıkmış demektir. Bu emeklinin yeni kök aylık ve ek ödeme toplamı da 20 bin 800 liraya (800 x 26) yükselmiş olacaktır.

Örneğin; 'Ek Ödeme Tutarı' bölümünde 450 TL yazıyorsa, bu emeklinin yeni kök aylığı 11 bin 250 bin (450 x 25) liradır. Bu emeklinin kök aylık ve ek ödeme toplamı da 11 bin 700 (450 x 26) liraya yükselmiş demektir.

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