Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'da evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için yapılan konutların kura çekimi ve hak sahiplerine anahtar teslimi bugün gerçekleştirilecek. Şehrin çeşitli bölgelerinde yaşanan depremler, birçok ailenin evsiz kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise devlet ve yerel yönetimler tarafından yürütülen projelerle afetzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Depremden etkilenen illerden olan Şanlıurfa'da, depremlerde 10 bin 538 yapı "yıkık", "acil yıkılacak" ve "ağır hasarlı" olarak kaydedildi. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki afetzedeler için depremin hemen ardından konut yapımı için çalışmalar başlatıldı.