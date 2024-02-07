Kura çekimi ve anahtar teslimi bugün yapılacak
Deprem bölgesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenecek. Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katılacak.
Burada deprem konutlarının hak sahipleri belirlenerek anahtarları teslim edilecek.
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"İftihar edeceğimiz bir tablo ortaya çıktı"
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentin iklim ve yaşam kültürüne uygun şekilde inşa edilen konutların tüm aşamalarını yakından takip ettiklerini aktardı.
Şıldak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Hak sahibi vatandaşlarımız belirlendi. Depremin hemen ardından AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ortak bir çalışma sergiledi. Bu çalışma sonrasında henüz daha birinci yılın sonuna gelmeden devletimizin gücü ve kurumlarımızın iş birliği içerisindeki çalışmaları, iftihar edeceğimiz bir tablonun ortaya çıkmasına vesile oldu."