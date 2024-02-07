Emekliler yeni yıla maaş zamlarıyla başladı. Memur emeklileri yüzde 49.25 zammı cebine koyarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı da 11.68 puanlık refah payı ile aynı orana yükseltildi. Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Refah payı ve taban aylık artışının yolunu açan yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından da ek zam farkları hesaplara yatırılmaya başlandı. Ancak emeklilerin kazanımları bunlarla sınırlı olmayacak. Bayram ikramiyeleri süreci de yaklaşıyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , katıldığı bir canlı yayında bayram ikramiyesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Depremden etkilenen 11 il hedef noktamız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yerine getirme gayreti içerisinde olduk. İstihdam bizim için çok önemli, hizmetlerimizi aksatmadık. Çok sayıda faaliyeti depremzede vatandaşlarımız için gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımıza nakdi ücret desteği verdik 700 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. OHAL ilan edilen yerlerde işçilerin işten çıkarılmasını kısıtladık. Deprem bölgesindeki illerimize yaklaşık 13 milyar 750 milyon TL ödenek tahsis ettik.