"GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"
2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli olmuştu. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu. 2018 yılında bunu hayata geçirdik. 2 bayram için 2 bin TL ile başladık. 2021 yılında 2200 TL'ye, 2023 yılında 4 bin TL'ye yükselttik. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon TL bayram ikramiyesi olarak ödeme gerçekleştirdik.
Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. 1 seferlik 5 bin TL destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız."
İLK İKRAMİYE NİSAN'DA
Emekliler bu yıl da 2 bayram ikramiyesi alacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 1-9 Nisan arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran'a denk geliyor. Bu tarihten önce, büyük ihtimalle 10-15 Haziran tarihleri arasında da Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak.
CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖRNEK OLDU
Halen bayram ikramiyesinin tutarı 2 bin lira. Emeklilere bu tutar ödenirken, dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar hisseleri ya da iş göremezlik dereceleri oranında ikramiyeden yararlanıyor. Ancak bu tutarda bir güncelleme bekleniyor. Bu kapsamda 5 bin lira formülü gündeme getiriliyor.
2 BAYRAMDA 10 BİN TL
Bunun nedeni ise Cumhuriyet'in 100. yıldönümü nedeniyle tüm emeklilere verilen tek seferlik ikramiyenin tutarının 5 bin lira olması. 5 bin liralık bu ikramiye tutarının, Ramazan ve Kurban Bayramları için de geçerli olabileceği belirtiliyor. Eğer ikramiye 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarsa, emekliler bu yıl 2 bayramda toplam 10 bin lira ek gelire kavuşmuş olacak.
DUL VE YETİMLERE DE YANSIYACAK
Dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında bu imkandan yararlanacak. Yüzde 150 artış formülü hayata geçerse; emekliler Ramazan ve Kurban Bayramları'ndan önce 5'er bin lira alırken, aylık oranı yüzde 75 olanlara 3 bin 750, yüzde 50 olanlara 2 bin 500, yüzde 15 olanlara bin 250 lira ödenecek.