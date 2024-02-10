1 tanesine tam 33.745 TL ödüyorlar! Kuyumcular havada kapıyor! Yastık altında varsa yaşadınız!

Altın piyasasının seyri ve fiziki altına yönelik talebin artması, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gremse altın ın popülerliğinin artması ve teminle ilgili yaşanan zorluklar, piyasada yeni dinamiklerin oluşmasına neden oluyor. Kuyumcu ların değerlendirmeleri ve gelecek döneme yönelik fiyat tahminleri, altın yatırımı yapmayı düşünen veya mevcut yatırımlarını değerlendiren bireyler için önemli bir kaynak teşkil ediyor. Fiziki altın temininde yaşanan zorluklar nedeniyle kuyumcular, şimdi de gremse altına yönelmiş durumda. Piyasada büyük bir fiziki gremse altın eksikliği yaşanırken, kuyumcular "yastık altı" bu altını biriktiren bireylere yönelik son tekliflerini duyurdu.

Gram Altın Tahmini Ne Kadar?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in son açıklamalarına göre, ons altın 2022 dolar seviyesinde ve yatay bir seyir izliyor. Memiş, "2000 doların altına, özellikle 1995 dolara kadar bir gerileme isteği bu hafta içinde mümkün. Eğer test edilirse, bu benim için sürpriz olmaz" diyor. Ayrıca, yukarı yönlü bir harekette 2060 dolarlık direncin önemli olduğunu belirtiyor. Memiş, "1995 - 2060 dolar arasındaki bant aralığını bu hafta takip edebilirsiniz. 2024'te 2000 doların dip nokta olacağını ve 2350 dolar seviyesinin de izleneceğini" ifade ediyor.