1 tanesine tam 33.745 TL ödüyorlar! Kuyumcular havada kapıyor! Yastık altında varsa yaşadınız!

Altın piyasasının seyri ve fiziki altına yönelik talebin artması, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gremse altının popülerliğinin artması ve teminle ilgili yaşanan zorluklar, piyasada yeni dinamiklerin oluşmasına neden oluyor. Kuyumcuların değerlendirmeleri ve gelecek döneme yönelik fiyat tahminleri, altın yatırımı yapmayı düşünen veya mevcut yatırımlarını değerlendiren bireyler için önemli bir kaynak teşkil ediyor. Fiziki altın temininde yaşanan zorluklar nedeniyle kuyumcular, şimdi de gremse altına yönelmiş durumda. Piyasada büyük bir fiziki gremse altın eksikliği yaşanırken, kuyumcular "yastık altı" bu altını biriktiren bireylere yönelik son tekliflerini duyurdu.