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1 tanesine tam 33.745 TL ödüyorlar! Kuyumcular havada kapıyor! Yastık altında varsa yaşadınız!

2023 yılı, altın yatırımcıları için önemli bir döneme işaret etti. Yıl içinde dalgalanan piyasa koşullarına rağmen altın fiyatları genel olarak pozitif bir performans sergiledi. Son zamanlarda kuyumcuların yapmış olduğu açıklamalar, piyasadaki fiziki altın talebinin arttığını ve bu artışın teminat sorunlarına yol açtığını ortaya koydu. Özellikle gremse altına olan ilgi artarken, kuyumcuların piyasa analizleri ve 2024 yılı için yaptıkları fiyat tahminleri, yatırımcılar arasında yoğun bir ilgiyle karşılanıyor.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 10:36 Güncelleme 10 Şubat 2024, 10:37
1 tanesine tam 33.745 TL ödüyorlar! Kuyumcular havada kapıyor! Yastık altında varsa yaşadınız!

Altın piyasasının seyri ve fiziki altına yönelik talebin artması, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gremse altının popülerliğinin artması ve teminle ilgili yaşanan zorluklar, piyasada yeni dinamiklerin oluşmasına neden oluyor. Kuyumcuların değerlendirmeleri ve gelecek döneme yönelik fiyat tahminleri, altın yatırımı yapmayı düşünen veya mevcut yatırımlarını değerlendiren bireyler için önemli bir kaynak teşkil ediyor. Fiziki altın temininde yaşanan zorluklar nedeniyle kuyumcular, şimdi de gremse altına yönelmiş durumda. Piyasada büyük bir fiziki gremse altın eksikliği yaşanırken, kuyumcular "yastık altı" bu altını biriktiren bireylere yönelik son tekliflerini duyurdu.

Gremse Altın Fiyatları Patladı

Gram Altın Tahmini Ne Kadar?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in son açıklamalarına göre, ons altın 2022 dolar seviyesinde ve yatay bir seyir izliyor. Memiş, "2000 doların altına, özellikle 1995 dolara kadar bir gerileme isteği bu hafta içinde mümkün. Eğer test edilirse, bu benim için sürpriz olmaz" diyor. Ayrıca, yukarı yönlü bir harekette 2060 dolarlık direncin önemli olduğunu belirtiyor. Memiş, "1995 - 2060 dolar arasındaki bant aralığını bu hafta takip edebilirsiniz. 2024'te 2000 doların dip nokta olacağını ve 2350 dolar seviyesinin de izleneceğini" ifade ediyor.

Bu durum, yatırımcılar için altın piyasasının gelecek dönemde nasıl bir seyir izleyebileceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Kuyumcuların ve uzmanların yorumları, altın yatırımı yapmayı düşünenler için yol gösterici olabilir. Özellikle fiziki altın temininde yaşanan sıkıntılar ve gremse altına olan ilgi, piyasada yeni dinamiklerin oluştuğunu gösteriyor. Altın yatırımcıları için bu dönem, piyasa hareketlerini yakından takip etme ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunma açısından kritik bir öneme sahip.

Goldman Sachs'tan Altın Fiyatlarına Dair Önemli Tahmin

ABD'nin önde gelen bankacılık şirketlerinden Goldman Sachs, altın piyasasına ilişkin dikkat çekici bir tahminde bulundu. Faiz oranlarının mevcut durumunu koruyacağını, ancak Mart ayında herhangi bir faiz indirimi beklentisi olmadığını ifade eden kurum, Federal Rezerv'in (FED) karar alma sürecinde önemli desteklerin mümkün olabileceğine işaret etti.

Altın Fiyatlarında Yükseliş Beklentisi

Goldman Sachs'ın analizlerine göre, altın fiyatları önümüzdeki 12 ay içinde ons başına 2175 dolar seviyesine ulaşabilir. Bu tahmin, altın yatırımcıları için oldukça umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kurumun analizleri, altın fiyatlarının mevcut seyrini koruyarak yükselişine devam edeceği yönünde güçlü bir beklenti ortaya koyuyor.

Canlı Altın Fiyatları

Haberimiz bir yatırım tavsiyesi değildir. Uzmanların açıklamaları ve piyasalardaki rakamlar baz alınarak hazırlanmıştır.

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