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400 bin TL taşıt kredisi paketi geldi! Otomobil alacaklara 48 ay vadeli ödeme tablosu çıktı! İşte 0 ve 2. el için taksit tutarları

Otomobil almak isteyenlerin taşıt kredisi imkanlarını araştırdığı bir dönemde, Halkbank'ın sunduğu taşıt kredisi olanakları da dikkat çekiyor. Örneğin, 400.000 TL tutarında bir taşıt kredisi için Halkbank'ın faiz oranına ve vade seçeneklerine bağlı olarak aylık taksit tutarı değişiklik gösterebilir. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 14:33 Güncelleme 07 Şubat 2024, 15:22
400 bin TL taşıt kredisi paketi geldi! Otomobil alacaklara 48 ay vadeli ödeme tablosu çıktı! İşte 0 ve 2. el için taksit tutarları

Otomobil satın almak isteyenler, bütçe eksikliklerini bankalardan taşıt kredisi çekerek kapatabiliyorlar. Ancak, kredi piyasasında yaşanan belirsizlikler nedeniyle, taşıt kredisi çekilecek olan bankanın titizlikle seçilmesi gerekiyor. Peki, hangi banka ne kadar faizle taşıt kredisi veriyor? İşte detaylar...

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ

Hayalinizdeki sıfır veya ikinci el taşıtı satın almanız için cazip faiz oranları ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz kredi ürünümüzdür.

Ödeme Seçenekleri

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli olarak yapabilirsiniz.

Örnek Ödeme Tablosu

* Proforma Fatura değeri / Kasko değeri; 400.000 TL'ye kadar olan taşıtlar için kredi vadesi 48 ay, 400.001 TL-800.000 TL arasındaki taşıtlar için 36 ay, 800.000-1.200.000TL arasındaki taşıtlar için 24 ay ve 1.200.000-2.000.000 TL olan taşıtlar için kredi vadesi 12 aydır.
Yıllık maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Tahsis ücretine %15 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.


Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve krediyi durdurma hakkını saklı tutar.
Avantajlı Halkbank Bireysel Kredilerinden faydalanmak için gerekli belgeler ile en yakın Halkbank Şubesine başvurabilirsiniz.

Nasıl Faydalanabilirim?

En yakın Halkbank Şubemize başvurabilirsiniz.

İşte farklı bankaların taşıt kredisi faiz oranları:

Ziraat Bankası: %4,05
Halkbank: %4,09
Vakıfbank: %4,00
Akbank: %3,69
İş Bankası: %3,85
Yapı Kredi: %3,99
Denizbank: %4,49
QNB Finansbank: %4,69
Bu faiz oranları, taşıt kredisi almak isteyenler için referans olabilir. Ancak kredi almadan önce detaylı bir şekilde bankaların sunduğu koşulları ve faiz oranlarını karşılaştırmak önemlidir.

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