400 bin TL taşıt kredisi paketi geldi! Otomobil alacaklara 48 ay vadeli ödeme tablosu çıktı! İşte 0 ve 2. el için taksit tutarları

Örnek Ödeme Tablosu

* Proforma Fatura değeri / Kasko değeri; 400.000 TL'ye kadar olan taşıtlar için kredi vadesi 48 ay, 400.001 TL-800.000 TL arasındaki taşıtlar için 36 ay, 800.000-1.200.000TL arasındaki taşıtlar için 24 ay ve 1.200.000-2.000.000 TL olan taşıtlar için kredi vadesi 12 aydır.

Yıllık maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

Tahsis ücretine %15 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.