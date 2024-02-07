400 bin TL taşıt kredisi paketi geldi! Otomobil alacaklara 48 ay vadeli ödeme tablosu çıktı! İşte 0 ve 2. el için taksit tutarları

Örnek Ödeme Tablosu
* Proforma Fatura değeri / Kasko değeri; 400.000 TL'ye kadar olan taşıtlar için kredi vadesi 48 ay, 400.001 TL-800.000 TL arasındaki taşıtlar için 36 ay, 800.000-1.200.000TL arasındaki taşıtlar için 24 ay ve 1.200.000-2.000.000 TL olan taşıtlar için kredi vadesi 12 aydır.
Yıllık maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Tahsis ücretine %15 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.
Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve krediyi durdurma hakkını saklı tutar.
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Nasıl Faydalanabilirim?
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İşte farklı bankaların taşıt kredisi faiz oranları:
Ziraat Bankası: %4,05
Halkbank: %4,09
Vakıfbank: %4,00
Akbank: %3,69
İş Bankası: %3,85
Yapı Kredi: %3,99
Denizbank: %4,49
QNB Finansbank: %4,69
Bu faiz oranları, taşıt kredisi almak isteyenler için referans olabilir. Ancak kredi almadan önce detaylı bir şekilde bankaların sunduğu koşulları ve faiz oranlarını karşılaştırmak önemlidir.