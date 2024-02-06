Yerli yatırımcıların hisse varlığı %41 arttı

MERKEZ'DEN 2 ADIM
Fatih Karahan'ın Başkanlığı'na atandığı Merkez Bankası, TL'yi destekleyecek adımlara imza attı. Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı. KKM hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ocak itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.
Merkez Bankası'nın bir başka duyurusuna göre; parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacak. Katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak.
BIST 100'DE ÇİFTE REKOR
Merkez Bankası'ndaki görev değişiminin ardından ilk işlem gününde borsa rekorlara imza attı. BIST 100 Endeksi, dün gün içinde 8.784,21 puanla tarihi zirvesini gördü. Cuma günü 8.762 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden BIST 100 Endeksi, böylece rekorunu yeniledi. Endeks günü 1.28 artışla 8.776 puandan tamamlayarak kapanış rekoru da kırdı.