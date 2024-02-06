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Yerli yatırımcıların hisse varlığı %41 arttı

Yerli yatırımcıların finansal varlıklarının 22.6 trilyon liraya ulaştığı 2023’te, hisse senedi varlıkları ise yüzde 41.6 artışla yüzde 2.6 trilyon liraya çıktı. Yatırımcı sayısı da katlandı.

Oktay Özdabakoğlu Oktay Özdabakoğlu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Şubat 2024 Güncelleme 06 Şubat 2024, 07:02
Yerli yatırımcıların hisse varlığı %41 arttı

Halka arzda rekorların kırıldığı 2023'te yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları yüzde 41.6 artarak 2.6 trilyon liraya ulaştı. Bu tutarın 1 trilyon 437 milyar lirasını bireysel yatırımcılar, 742.5 milyar lirasını tüzel kişiler, 419.6 milyar lirasını ise kurumsal yatırımcılar oluşturdu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin verilerine göre; yerli yatırımcıların finansal varlıkları 2023'te yüzde 57 artarak 22.6 trilyon lirayı aştı. Yerli ve yabancı yatırımcıların toplam finansal varlıkları yüzde 60 artarak 25 trilyon 182 milyar liraya ulaştı.

ARTIŞTA EUROBOND BİRİNCİ
Yerli yatırımcıların özel eurobond varlıkları yüzde 95 artarak 437 milyar liraya yaklaşırken, kamu eurobond varlıkları yüzde 71 yükselişle 1 trilyon 470 milyar liraya çıktı. Eurobondların ardından en yüksek büyüme TL mevduatta yaşandı. Yerli yatırımcıların TL mevduat varlıkları yüzde 83.7 artışla 8 trilyon 506 milyar liraya ulaştı. Yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesapları ise yüzde 44.3 artarak 5 trilyon 179 milyar lira oldu. Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı 1 yılda 3 milyon 860 bin (yüzde 102) artarak 2023 sonu itibarıyla 7 milyon 644 bine çıktı.



MERKEZ'DEN 2 ADIM
Fatih Karahan'ın Başkanlığı'na atandığı Merkez Bankası, TL'yi destekleyecek adımlara imza attı. Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı. KKM hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ocak itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Merkez Bankası'nın bir başka duyurusuna göre; parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacak. Katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak.



BIST 100'DE ÇİFTE REKOR
Merkez Bankası'ndaki görev değişiminin ardından ilk işlem gününde borsa rekorlara imza attı. BIST 100 Endeksi, dün gün içinde 8.784,21 puanla tarihi zirvesini gördü. Cuma günü 8.762 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden BIST 100 Endeksi, böylece rekorunu yeniledi. Endeks günü 1.28 artışla 8.776 puandan tamamlayarak kapanış rekoru da kırdı.

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