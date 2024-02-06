Yerli yatırımcıların hisse varlığı %41 arttı

Halka arzda rekorların kırıldığı 2023'te yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları yüzde 41.6 artarak 2.6 trilyon liraya ulaştı. Bu tutarın 1 trilyon 437 milyar lirasını bireysel yatırımcılar, 742.5 milyar lirasını tüzel kişiler, 419.6 milyar lirasını ise kurumsal yatırımcılar oluşturdu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin verilerine göre; yerli yatırımcıların finansal varlıkları 2023'te yüzde 57 artarak 22.6 trilyon lirayı aştı. Yerli ve yabancı yatırımcıların toplam finansal varlıkları yüzde 60 artarak 25 trilyon 182 milyar liraya ulaştı.

ARTIŞTA EUROBOND BİRİNCİ

Yerli yatırımcıların özel eurobond varlıkları yüzde 95 artarak 437 milyar liraya yaklaşırken, kamu eurobond varlıkları yüzde 71 yükselişle 1 trilyon 470 milyar liraya çıktı. Eurobondların ardından en yüksek büyüme TL mevduatta yaşandı. Yerli yatırımcıların TL mevduat varlıkları yüzde 83.7 artışla 8 trilyon 506 milyar liraya ulaştı. Yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesapları ise yüzde 44.3 artarak 5 trilyon 179 milyar lira oldu. Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı 1 yılda 3 milyon 860 bin (yüzde 102) artarak 2023 sonu itibarıyla 7 milyon 644 bine çıktı.