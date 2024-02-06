SSK ve Bağ-Kur emeklilerini mutlu edecek açıklama 09.50’de geldi! En az 2.499 TL’lik ilave ödeme hesaplara geçti

Ocak ayında emekli lere yapılan zam oranı 11.68 puanlık refah payı ile birleşerek yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e yükseltildi. Bu artışla birlikte, emeklilerin taban aylık ödemeleri de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ödemelere 6 Şubat itibarıyla başlandı.

EN DÜŞÜK AYLIK ALANA NE KADAR ÖDENECEK?

Bağ-Kur Esnaf Emeklileri: Aralık ayında en düşük aylık 6 bin 820 lira 84 kuruş olan Bağ-Kur esnaf emeklileri, Ocak ayında yapılan zamla birlikte 9 bin 383 lira 43 kuruş aldı. Yeni zamlarla birlikte bu tutar 10 bin 180 lira 10 kuruşa yükseltildi ve 796,67 lira ek zam farkı ödenecek.