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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini mutlu edecek açıklama 09.50'de geldi! En az 2.499 TL'lik ilave ödeme hesaplara geçti

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği ek zam farkı ödemeleri, Ocak ayında yapılan zamların ardından, şimdi de emeklilere ekstra bir mali destek sağlayacak. Ocak ayı zamlarıyla birlikte, emeklilere yönelik yapılan düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı ve ek zam farkı ödemeleri bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Milyonlarca emekli ödemelerin yapılmasının ardından hesaplarından paralarını çekiyor.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 10:01 Güncelleme 06 Şubat 2024, 10:01
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini mutlu edecek açıklama 09.50’de geldi! En az 2.499 TL’lik ilave ödeme hesaplara geçti

Ocak ayında emeklilere yapılan zam oranı 11.68 puanlık refah payı ile birleşerek yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e yükseltildi. Bu artışla birlikte, emeklilerin taban aylık ödemeleri de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ödemelere 6 Şubat itibarıyla başlandı.

KİM NE ZAMAN ÖDEME ALACAK?

SSK Emeklileri: İlk ödemeler, 6 Şubat tarihinde SSK emeklilerine yapılacak.
Bağ-Kur Emeklileri: Bağ-Kur emeklileri ise 7 Şubat Çarşamba günü ek zam farklarını hesaplarında bulacak.

EN DÜŞÜK AYLIK ALANA NE KADAR ÖDENECEK?

Bağ-Kur Esnaf Emeklileri: Aralık ayında en düşük aylık 6 bin 820 lira 84 kuruş olan Bağ-Kur esnaf emeklileri, Ocak ayında yapılan zamla birlikte 9 bin 383 lira 43 kuruş aldı. Yeni zamlarla birlikte bu tutar 10 bin 180 lira 10 kuruşa yükseltildi ve 796,67 lira ek zam farkı ödenecek.

Bağ-Kur Tarım Emeklileri: Tarım emeklilerinde en düşük aylık 5 bin 420 lira 18 kuruşken, yeni düzenleme ile birlikte bu emeklilere her ay 10 bin lira ödenecek. Ocak ayında 7 bin 500 lira alan emeklilere, 2 bin 500 lira ek zam farkı verilecek.

2000 Sonrası SSK Emeklileri: En düşük kök aylık 4 bin 721 lira 80 kuruş olan emekliler, yüzde 49.25 zamla 7 bin 47 lira 28 kuruş alacak. Bu gruptaki emeklilere de 2 bin 500 lira ek zam farkı ödenecek.

YENİ EK ÖDEME TUTARLARI E-DEVLET'TE

Emekliler e-Devlet üzerinden 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümüne girerek, yüzde 49.25'lik zam oranına göre hesaplanan yeni ek ödeme tutarlarını görebilir. Bu bilgi, emeklilerin maaşlarına yapılacak ek ödemeler hakkında önemli bir ipucu sunuyor.

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