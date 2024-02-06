Son dakika: Merkez’den ’enflasyonda zayıflama’ mesajı

Rapora göre, tüketici fiyatları 2023 yılının son Enflasyon Raporu tahminiyle uyumlu bir şekilde ocak ayında yüzde 6,70 oranında yükselirken, yıllık enflasyon 0,09 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 64,86 oldu. Yıllık enflasyon, temel mal ve daha belirgin olarak enerjide yükselirken, diğer ana gruplarda geriledi.