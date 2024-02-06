Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı





KAYAK ÇIKARMASI

Cumhuriyet'in 100. yılında 57 milyonu aşkın turisti ağırlayarak ülke rekorunu kıran Türkiye, kış sezonunda da yoğun bir dönemden geçiyor. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de kış turizm merkezlerine büyük ilgi gösterdiğini dile getiren TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Palandöken ve Sarıkamış'a ağırlıklı Rusya, Almanya ve İran'dan ziyaretçi geliyor. Ortadoğu ve Balkan ülkelerinden yabancı ziyaretçi ağırlayan Kartepe'ye yurt dışından gelenlerin oranı yüzde 15 civarında. Uludağ ise ağırlıklı Körfez, Avrupa ve Asya ülkelerinden ziyaretçileri misafir ediyor" diye konuştu. Erciyes Kayak Merkezi'ne Çekya ve Polonya'dan charter seferlerinin Aralık'ta başladığını aktaran Bağlıkaya, "Hafta sonları günübirlik olarak 50 bin kişi ağırlanıyor" dedi.

Murathan YILDIRIM

36 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla bu yıl uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edilmişti. Buna göre, 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecekti. Bu sayı artırıldı. Sağlık hizmetlerinden eleman sıkıntısı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyonun 27 binden 36 bine çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



KARGODA İNDİRİM KAMPANYASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Genel Müdürlüğü'nün deprem bölgesindeki gönderilerde 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında yüzde 30 indirim kampanyası başlattığını bildirdi. Asrın felaketinde zarar gören illerde ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlaması için PTT Genel Müdürlüğü eliyle yeni bir kampanya başlattıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Deprem bölgesine yapılan her gönderi bir umut anlayışı ile 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerimiz çıkışlı ve varışlı gönderilere güncel tarife üzerinden yüzde 30 oranında indirim uyguluyoruz."