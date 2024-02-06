SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Yılın ilk enflasyon verisi açıklandı. TÜFE aylık yüzde 6.7 artarken, yıllık enflasyon yüzde 64.86’ya yükseldi. İşte sizler için derlediğimiz 6 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Şubat 2024 Güncelleme 06 Şubat 2024, 07:02
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ocak'ta aylık bazda yüzde 6.7 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 64.86 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre;

Ocak'ta aylık bazda en yüksek artış yüzde 17.86 ile sağlık grubunda gerçekleşirken, giyim ve ayakkabıda yüzde 1.61 düşüş kaydedildi. Ürün bazında en hızlı düşüş yüzde 4.19 ile çocuk giyiminde, en yüksek artış ise yüzde 30.43 ile havayolu yolcu taşımacılığında görüldü.

KİRA ARTIŞ ORANI % 54.72
Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerinde kira artış oranı belirlendi. Kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri, 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranı olan yüzde 54.72 artışı yansıtarak kira ödemesini gerçekleştirecek.



SEPET GÜNCELLENDİ
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi. Bu yıl 28 bin 852 işyeri ve 5 bin 246 konuttan (kira) 406 madde, 913 madde çeşidi için her ay 608 bin 594 fiyat derlenecek. Sepete votka, kadın montu, düğün, nişan vb. toplantılar için salon kirası girerken, çocuk ayakkabısı (deri/suni deri) çıktı. Gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 24.98'e, konutun yüzde 14.2'ye gerilerken, ulaştırmanın ağırlığı yüzde 17.35'e çıktı.



ŞİMŞEK: DÜŞÜŞ ŞUBAT'TAN İTİBAREN BAŞLAYACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verileri şöyle değerlendirdi: "Ocak'ta aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6.7 gerçekleşti. Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimiz."



KAYAK ÇIKARMASI
Cumhuriyet'in 100. yılında 57 milyonu aşkın turisti ağırlayarak ülke rekorunu kıran Türkiye, kış sezonunda da yoğun bir dönemden geçiyor. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de kış turizm merkezlerine büyük ilgi gösterdiğini dile getiren TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Palandöken ve Sarıkamış'a ağırlıklı Rusya, Almanya ve İran'dan ziyaretçi geliyor. Ortadoğu ve Balkan ülkelerinden yabancı ziyaretçi ağırlayan Kartepe'ye yurt dışından gelenlerin oranı yüzde 15 civarında. Uludağ ise ağırlıklı Körfez, Avrupa ve Asya ülkelerinden ziyaretçileri misafir ediyor" diye konuştu. Erciyes Kayak Merkezi'ne Çekya ve Polonya'dan charter seferlerinin Aralık'ta başladığını aktaran Bağlıkaya, "Hafta sonları günübirlik olarak 50 bin kişi ağırlanıyor" dedi.
Murathan YILDIRIM

36 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK
Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla bu yıl uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edilmişti. Buna göre, 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecekti. Bu sayı artırıldı. Sağlık hizmetlerinden eleman sıkıntısı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyonun 27 binden 36 bine çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

KARGODA İNDİRİM KAMPANYASI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Genel Müdürlüğü'nün deprem bölgesindeki gönderilerde 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında yüzde 30 indirim kampanyası başlattığını bildirdi. Asrın felaketinde zarar gören illerde ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlaması için PTT Genel Müdürlüğü eliyle yeni bir kampanya başlattıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Deprem bölgesine yapılan her gönderi bir umut anlayışı ile 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerimiz çıkışlı ve varışlı gönderilere güncel tarife üzerinden yüzde 30 oranında indirim uyguluyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
11 il, yitip giden 50 bin 783 can... 6 Şubat depremlerinin 1. yılında acı ilk günkü gibi taze | 04.17’de yurt genelinde anma programı
AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum’dan önemli açıklamalar! Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı: 115 bin konut sözü verdi %5’ini bile yapamadı
Türk Telekom
1999’da enkaz altında kalan devlet artık yok! Başkan Erdoğan liderliğinde asrın felaketinin yaraları sarılıyor: 1 yılda tam 75 bin konutu teslime hazır
Emekliye farklı kazanç: 11.68 puanlık refah payı bugün ve yarın hesapta! SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve memurları neler bekliyor?
11 ilimiz küllerinden doğuyor: Depremin 1. yılında 46 bin deprem konutu teslime hazır! Asrın kenetlenmesi...
Muharrem İnce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na sert vurdu: Muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak, 1 Nisan’da göreceğiz
Siyasi yağmacılığa değil milletle kucaklaşmaya! Başkan Erdoğan ve Murat Kurum asrın felaketinde hep ’oradaydı’ | Söz verdiler ve sözlerini tuttular
Siyaseten sıkışan İmamoğlu kırpılmış video ve Başkan Erdoğan üzerinden prim peşinde! AK Parti’den çok sert tepki: Agorafobik Ekrem
Söyledikleri bir bir gerçekleşiyor | Nostradamus ve Baba Vanga’nın Kral 3.Charles kehaneti gerçek mi oluyor? O tarihe dikkat...
Aliyev’den 6 Şubat mesajı: Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye bu acı sınavdan güçlenerek çıkacak
Muhalefetin Hatay operasyonu açığa çıktı! Kırpılmış video ile Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar
’DEM’li şantaj kirli pazarlık! Selahattin Demirtaş ve Sırrı Sakık el yükseltti... CHP ve İmamoğlu’na Somut adım atın resti
Alman medya devinin oyunu ortaya çıktı! Soykırımcıya destek ve yasa dışı yerleşime reklam karşılığında milyarlar alıyorlar
Asrın felaketinin birinci yılı! Depreme ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı | Hastanelerin kamera kayıtları ve öncesi-sonrası fotoğrafları...
SON DAKİKA