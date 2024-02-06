Borsa liginde şampiyon Beşiktaş: Piyasa değerinde de birinci

Borsa İstanbul'da geçen ayı yüzde 27.2 yükselişle tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları en çok kazandıran spor şirketi oldu. Şirket, 2023'te de yüzde 621.6 değer kazanarak tüm zamanların en iyi yıllık performansını sergilemişti. Borsada Ocak'ta; ligin zirvesindeki Fenerbahçe Futbol'un hisseleri yüzde 21.2, zirve ortağı Galatasaray Sportif'in hisseleri ise yüzde 14.1 değer kazandı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hisselerindeki yükselişte iki kulübün yeşil sahalardaki performansı ve bilançolarının kâra dönmesi önemli pay sahip oldu. 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 döneminde 278.7 milyon lira zarar açıklayan Fenerbahçe, 1 Haziran-30 Kasım 2023 döneminde 663.4 milyon lira net kâra döndü. 1 Haziran 2022- 31 Mayıs 2023'te 952.3 milyon lira zarar açıklayan Galatasaray da 1 Haziran-30 Kasım 2023 döneminde 34.3 milyon lira net kâra döndü.