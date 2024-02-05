Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan göreve başladı! İlk mesajını verdi: "Önceliğimiz fiyat istikrarı"





'DESTEĞİMİZ TAM'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karahan'ın göreve başlamasına ilişkin paylaşımda bulundu. Karahan'ın dün yeni görevine başladığını belirten Şimşek, şunları kaydetti: "Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."



ÜRETİCİYE 14 MİLYAR TL

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesinde üretimin aksamadan devam etmesi için üreticilere 2023'te 14 milyar 150 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını söyledi. 909 milyon lira maliyetli, 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovanı bedelsiz olarak yetiştiricilere teslim ettiklerini belirten Yumaklı, "Üretimin aksamadan devamı için her türlü desteğe devam edeceğiz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN