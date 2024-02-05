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Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan göreve başladı! İlk mesajını verdi: "Önceliğimiz fiyat istikrarı"

Merkez Bankası Başkanı Karahan, ilk mesajını verdi: Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Şubat 2024 Güncelleme 05 Şubat 2024, 07:01
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan göreve başladı! İlk mesajını verdi: Önceliğimiz fiyat istikrarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yeni görevine başladı. TCMB'den dün yapılan duyuruda, 3 Şubat tarihli ve 32449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TCMB Başkanlığı'na, 28 Temmuz 2023'ten bu yana başkan yardımcılığı görevini sürdüren Dr. Fatih Karahan'ın atandığı hatırlatıldı.

Duyuruya göre, Karahan, göreve atanmasının ardından şu değerlendirmelerde bulundu: "Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz."



TOPLANTI YAPACAK
Karahan, bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla 8 Şubat saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.



'DESTEĞİMİZ TAM'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karahan'ın göreve başlamasına ilişkin paylaşımda bulundu. Karahan'ın dün yeni görevine başladığını belirten Şimşek, şunları kaydetti: "Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

ÜRETİCİYE 14 MİLYAR TL
Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesinde üretimin aksamadan devam etmesi için üreticilere 2023'te 14 milyar 150 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını söyledi. 909 milyon lira maliyetli, 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovanı bedelsiz olarak yetiştiricilere teslim ettiklerini belirten Yumaklı, "Üretimin aksamadan devamı için her türlü desteğe devam edeceğiz" dedi.

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