EYT sonrası 2 maddeli erken emeklilik müjdesi: 2000-2009 sonrası SGK’lılar için yeni kadro çıktı! 50-52-55 yaşında...

Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur prim eşitleme konusunda önemli düzenlemelerin yanı sıra ev kadınlarına yönelik emeklilik düzenlemesine dikkat çekti. Ayrıca, yeni emeklilik sistemi ile ilgili olarak vatandaşlara çeşitli avantajlar sağlanacağını ifade etti.

1800 PRİM GÜN FARKI GİDERİLECEK Ev kadınlarına prim desteği sağlanacak olan bu yeni düzenleme ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur'lular arasındaki 1800 prim günü farkının giderileceğini belirten Bakan Işıkhan, adalet ve eşitlik ilkesini ön planda tutarak yapılan bu düzenlemelerin emeklilik sisteminin daha adil ve kapsayıcı hale getirilmesi amacını taşıdığını vurguladı.