EYT sonrası 2 maddeli erken emeklilik müjdesi: 2000-2009 sonrası SGK’lılar için yeni kadro çıktı! 50-52-55 yaşında...

Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur prim eşitleme konusunda önemli düzenlemelerin yanı sıra ev kadınlarına yönelik emeklilik düzenlemesine dikkat çekti. Ayrıca, yeni emeklilik sistemi ile ilgili olarak vatandaşlara çeşitli avantajlar sağlanacağını ifade etti.
1800 PRİM GÜN FARKI GİDERİLECEK
Ev kadınlarına prim desteği sağlanacak olan bu yeni düzenleme ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur'lular arasındaki 1800 prim günü farkının giderileceğini belirten Bakan Işıkhan, adalet ve eşitlik ilkesini ön planda tutarak yapılan bu düzenlemelerin emeklilik sisteminin daha adil ve kapsayıcı hale getirilmesi amacını taşıdığını vurguladı.
Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "SSK ve Bağ-Kur'lular arasındaki prim günü farkının ortadan kaldırılmasıyla birlikte, her kesimden vatandaşımızın emeklilik sürecinde daha güvende hissetmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca ev kadınlarına yönelik prim desteğiyle, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltacak adımlar atıyoruz" dedi.