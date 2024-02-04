Eksik prim günü olana 2’li müjde açıklandı! 10 ila 15 yıl ile emeklilik imkanı da listede! SGK’ya müracaat yeterli! 4/1-A, 4/1-B...

2024 yılının başında yapılan borçlanma ve ihyada tutarlar, belirli bir süre içinde artış göstererek başvuruları etkilemeye devam ediyor. Hükümet tarafından yapılan güncellemelerle birlikte, başvuranlara özel olarak belirlenen süreler içerisinde ödemelerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. İşte bu önemli değişikliklere dair detaylar...

EYT düzenlemesiyle 2023'te yaklaşık 2 milyon kişi emekli olurken, bu yıl sayı daha da artacak. Emeklilik için gerekli primi tamamlamanın en önemli yollarından birini borçlanma ve ihya oluşturacak.

Asgari ücretin 1 Ocak'ta yüzde 49 artışla brüt 13 bin 414 liradan 20 bin liraya yükselmesi borçlanma ve ihya tutarlarını yükseltti. Ancak 1 Ocak'tan önce başvuranlara, süresi içerisinde ödemesini gerçekleştirirse, yüzde 49 artıştan etkilenmeden emeklilik yolu açılacak.