140.000 TL’nin QNB Finansbank, Akbank, TEB ve Denizbank aylık getirisi: Banka mevduat faizinde rekor ödeme!

Son zamanlarda, banka mevduat faiz oranlarında önemli bir artış yaşanıyor. Bu, tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Yüksek mevduat faiz oranları, tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için son derece çekici bir seçenek sunuyor. Ancak, mevduat faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösterebilir, bu nedenle en uygun teklifi bulmak için farklı bankaları karşılaştırmanız önemlidir. İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 140 bin TL'nin aylık getirisi hakkında detaylar.
140.000 TL 32 Gün (1 Ay) Vadeli Mevduat Faizi Hesaplama
Odeabank - Yeni Müşterilere Özel Mevduat Faizi
Odeabank, yeni müşterilere özel mevduat faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Şu anda Odeabank'ta 140 bin TL için 32 günlük vadeli bir hesap açarsanız, %45.00 faiz oranıyla 5.247,12 TL net kazanç elde edebilirsiniz. Bu, tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için harika bir fırsattır.
CEPTETEB - Marifetli Hesap Mevduat Faizi
CEPTETEB, Marifetli Hesap ile yüksek mevduat faiz oranları sunuyor. 140 bin TL için 32 günlük vadeli bir hesap açarsanız, %45.00 faiz oranıyla 5.247,12 TL net kazanç elde edebilirsiniz.