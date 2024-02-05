;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

140.000 TL'nin QNB Finansbank, Akbank, TEB ve Denizbank aylık getirisi: Banka mevduat faizinde rekor ödeme!

Tasarruflarını güven içinde değerlendirmeyi arzulayan bireyler için mevduat hesapları, tercih edilen bir yatırım aracı olarak öne çıkar. Yatırımcıların, en verimli getiriyi sağlamak adına, bankalar arasındaki mevduat faiz oranlarına ve vadelerine özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. Farklı bankalardaki mevduat hesaplarını kıyaslayarak en avantajlı teklifi bulmak, bu süreçte kritik bir öneme sahiptir. Diyelim ki, 140 bin TL gibi bir meblağı farklı vadelerdeki hesaplarda değerlendirmeye karar verdiniz; bu, size çeşitli getiriler sunacaktır.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 09:10 Güncelleme 05 Şubat 2024, 09:10
140.000 TL’nin QNB Finansbank, Akbank, TEB ve Denizbank aylık getirisi: Banka mevduat faizinde rekor ödeme!

Son zamanlarda, banka mevduat faiz oranlarında önemli bir artış yaşanıyor. Bu, tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Yüksek mevduat faiz oranları, tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için son derece çekici bir seçenek sunuyor. Ancak, mevduat faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösterebilir, bu nedenle en uygun teklifi bulmak için farklı bankaları karşılaştırmanız önemlidir. İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 140 bin TL'nin aylık getirisi hakkında detaylar.

140.000 TL 32 Gün (1 Ay) Vadeli Mevduat Faizi Hesaplama

Odeabank - Yeni Müşterilere Özel Mevduat Faizi

Odeabank, yeni müşterilere özel mevduat faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Şu anda Odeabank'ta 140 bin TL için 32 günlük vadeli bir hesap açarsanız, %45.00 faiz oranıyla 5.247,12 TL net kazanç elde edebilirsiniz. Bu, tasarruflarınızı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için harika bir fırsattır.

CEPTETEB - Marifetli Hesap Mevduat Faizi

CEPTETEB, Marifetli Hesap ile yüksek mevduat faiz oranları sunuyor. 140 bin TL için 32 günlük vadeli bir hesap açarsanız, %45.00 faiz oranıyla 5.247,12 TL net kazanç elde edebilirsiniz.

Denizbank - Hoş Geldin Faizi Mevduat Faizi

Denizbank, hoş geldin faizi ile müşterilerine cazip bir mevduat faiz oranı sunuyor. 140 bin TL için 32 günlük vadeli bir hesap açarsanız, %44.00 faiz oranıyla 5.130,52 TL net kazanç elde edebilirsiniz.

N Kolay - N Kolay Bono Mevduat Faizi

N Kolay, N Kolay Bono ile yüksek mevduat faiz oranları sunuyor. 140 bin TL için 32 günlük vadeli bir hesap açarsanız, %44.00 faiz oranıyla 5.130,52 TL net kazanç elde edebilirsiniz.

Akbank - Yeni Müşterilere Özel Mevduat Faizi

Akbank, yeni müşterilere özel mevduat faiz oranları ile dikkat çekiyor. Şu anda Akbank'ta 140 bin TL için 32 günlük vadeli bir hesap açarsanız, %43.00 faiz oranıyla 5.013,92 TL net kazanç elde edebilirsiniz.

QNB Finansbank - Çift Sarılı Hesap Mevduat Faizi

QNB Finansbank, Çift Sarılı Hesap ile müşterilerine cazip bir mevduat faiz oranı sunuyor. 140 bin TL için 32 günlük vadeli bir hesap açarsanız, %41.50 faiz oranıyla 4.839,01 TL net kazanç elde edebilirsiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerle ilgili yeni detaylar! Binlerce kamera tarandı! Saldırganlar adım adım takip edildi
Milyonların merakla beklediği gelişme: Emekliye fark zamanı! Yeni aylıklar ne oldu? Yapılacak ödeme nasıl hesaplanacak?
Deprem mağdurlarının eli ayağı
Erken Emeklilikte prim detayı! 18 yaş öncesi sigorta avantaj sağlar mı?
ABD’de kaos! Texas Valisi Greg Abbott’tan 14 Cumhuriyetçi vali ile Biden’a karşı gövde gösterisi
İşte Aslan’ın yeni sol beki! İngiltere’den geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber ekranlarında merak edilen soruları cevapladı
Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı! Deprem konutlarını teslim etti: 11 il ayağa kalkana kadar dinlenmek yok
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı geceye damga vurdu! Saçlar orijinal mi?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Çekmeköy’e metro müjdesi! Gençlere 10 bin TL burs
Ertuğrul Doğan’dan kritik açıklamalar: Bu sistem değişecek
Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Güldür Güldür’ün ’Gazi’ skecine tepki: Soytarılar
Kartal kılıç kuşandı! Beşiktaş derbide kazandı
6 Şubat depremlerinin dehşete düşüren boyutu kamerada! Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye... 11 ilde 57.015 sarsıntı
Londra Brüksel hattında ‘Brexit’ hesaplaşması: Öfkeli çiftçiler Avrupa Birliği’ni felç etti! Olaf Scholz ve Emmanuel Macron varoluşsal krizde
SON DAKİKA