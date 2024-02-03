Artık kesinleşti: İstifa edip tazminat almanın sırrı belli oldu! 8 Eylül 1999 ve 1 Mayıs 2008 tarihleri...

Kıdem tazminatının miktarı, çalışanın son brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Her yıl için bir maaş tutarı hesaplanmakta ve çalışma süresine göre toplam tazminat miktarı belirlenmektedir. Tazminatın hesaplanmasında, düzenli olarak ödenen ek ödemeler de brüt ücrete dahil edilir.

Tazminat Miktarının Sınırlandırılması

Kıdem tazminatı için her yıl belirlenen bir tavan ücret bulunmaktadır. Bu tavan, çalışanın alabileceği maksimum tazminat miktarını sınırlar. 2023 yılı itibarıyla bu tavan miktarı 23 bin 489 TL olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatı, işten ayrılma durumunda işveren tarafından tek seferde ve banka aracılığıyla ödenir. Tazminattan sadece damga vergisi kesintisi yapılır ve işçinin rızası olmadıkça taksitlendirme yapılamaz. Kıdem tazminatı, çalışanların iş hayatındaki emeklerinin bir karşılığı olarak önemli bir güvence sunar. İşten ayrılırken bu haktan faydalanabilmek için gerekli şartların bilinmesi ve uygun durumlarda hakların aranması büyük önem taşır.