Artık kesinleşti: İstifa edip tazminat almanın sırrı belli oldu! 8 Eylül 1999 ve 1 Mayıs 2008 tarihleri...

Kıdem tazminatı, çalışanın iş hayatındaki sürekliliğinin bir göstergesi olarak kabul edilir ve işten ayrıldığında ekonomik güvence sağlar. En az 1 yıl süreyle aynı iş yerinde çalışmış olmak, tazminat alabilmek için aranan temel şartlardan biridir.
Kıdem tazminatı, çalışanın iş hayatındaki sürekliliğinin bir göstergesi olarak kabul edilir ve işten ayrıldığında ekonomik güvence sağlar. En az 1 yıl süreyle aynı iş yerinde çalışmış olmak, tazminat alabilmek için aranan temel şartlardan biridir.
Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için, işten kendi kusuru dışındaki nedenlerle ayrılmış olması gerekir. Ancak, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi ve İş Kanunu'nun 24. Maddesi'nde belirtilen haklı fesih durumlarında, çalışanın istifa etmiş olması durumunda bile tazminat alma hakkı bulunmaktadır.
Kıdem tazminatının miktarı, çalışanın son brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Her yıl için bir maaş tutarı hesaplanmakta ve çalışma süresine göre toplam tazminat miktarı belirlenmektedir. Tazminatın hesaplanmasında, düzenli olarak ödenen ek ödemeler de brüt ücrete dahil edilir.
Kıdem tazminatı için her yıl belirlenen bir tavan ücret bulunmaktadır. Bu tavan, çalışanın alabileceği maksimum tazminat miktarını sınırlar. 2023 yılı itibarıyla bu tavan miktarı 23 bin 489 TL olarak belirlenmiştir.
Kıdem tazminatı, işten ayrılma durumunda işveren tarafından tek seferde ve banka aracılığıyla ödenir. Tazminattan sadece damga vergisi kesintisi yapılır ve işçinin rızası olmadıkça taksitlendirme yapılamaz. Kıdem tazminatı, çalışanların iş hayatındaki emeklerinin bir karşılığı olarak önemli bir güvence sunar. İşten ayrılırken bu haktan faydalanabilmek için gerekli şartların bilinmesi ve uygun durumlarda hakların aranması büyük önem taşır.
Kıdem tazminatı, çalışanların işverenleri tarafından belirli koşullar altında işten ayrıldıklarında hak kazandıkları mali bir ödemedir. Bu ödeme, çalışanın işyerinde geçirdiği süreye dayanarak hesaplanır ve çalışanın işten ayrılma nedenine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Türkiye'de İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında düzenlenen kıdem tazminatı, çalışanların iş hayatındaki emeklerinin bir nevi karşılığı olarak görülür ve onlara ekonomik bir güvence sağlar.