Emeklilere sıcağı sıcağına 5-6-7-8-9 Şubat müjdesi! 5.000 TL ek ödeme yapılacak!

Diğer Bankaların Verdiği Promosyonlar
İş Bankası - Emekli Maaşını İş Bankası'na Taşı ve 7.500 TL'ye Varan Promosyon Kazan!
İş Bankası, emeklilere özel fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, 7.500 TL'ye varan promosyon kazanma şansına sahipler. Ayrıca, EFT ve havale işlemleri ücretsiz, kredi kartı aidatsız, günlük faiz avantajları sunuluyor.
Garanti BBVA - Maaşını Garanti BBVA'ya Taşı, 7.500 TL'ye Varan Promosyon ve 1.000 TL Bonus Kazan!
Garanti BBVA, emeklilere özel fırsatlar sunuyor. Maaşınızı Garanti BBVA'ya taşıyarak 7.500 TL'ye varan promosyonun yanı sıra 1.000 TL bonus kazanabilirsiniz. EFT ve havale işlemleri ücretsiz, %47,00 tanışma faizi ile günlük faiz avantajı sağlanıyor.
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Denizbank - Maaşını Denizbank'a Taşı ve 5.000 TL'ye Varan Promosyon Kazan!
Denizbank, emeklilere özel fırsatlar sunuyor. Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar, 5.000 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor. EFT ve havale işlemleri ücretsiz, %47,00 tanışma faizi ile günlük faiz avantajı sunuluyor.
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