Emeklilere sıcağı sıcağına 5-6-7-8-9 Şubat müjdesi! 5.000 TL ek ödeme yapılacak!

ING Bank, emeklilere verdiği yüksek promosyon ödemeleriyle öne çıkan bankalar arasında yer alıyor. Son açıklamalara göre, emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlara 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapacak olan banka, ayrıca ek olarak 5 bin TL'lik ek ödeme sunacak.

"SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING Bank'a taşıyarak, maaş tutarınıza bağlı olarak ek koşulsuz 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na sahipseniz, ek nakit promosyon ile birlikte toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon elde edebilirsiniz. Bu fırsattan yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da yararlanabilir."

Maaş Miktarına Göre Promosyon Ödemesi

ING Bankası, diğer bankalar gibi maaş miktarına göre promosyon ödemesi yapacak. 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında maaş alan emeklilere 9 bin TL, 10 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 10 bin TL tutarında nakit promosyon ödemesi yapılacak. Başvurular için son tarih 29 Şubat 2024 olarak belirlendi. Emekliler, maaşlarını 3 yıl boyunca ING Bank'a taşımayı taahhüt ettikleri takdirde bu ödemelerden yararlanabilecekler. ING Bank, emeklilere sunduğu yüksek promosyon ödemeleri ile dikkat çekiyor ve emekliler için cazip bir seçenek sunuyor.