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Emeklilere sıcağı sıcağına 5-6-7-8-9 Şubat müjdesi! 5.000 TL ek ödeme yapılacak!

Bankalar emeklilere Şubat ayıyla beraber ek ödeme vermeye başladı. Bu anlamda özel bankalar İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Denizbank, Yapı Kredi ve İNG bank detayları açıkladı.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 14:36 Güncelleme 03 Şubat 2024, 14:36
Emeklilere sıcağı sıcağına 5-6-7-8-9 Şubat müjdesi! 5.000 TL ek ödeme yapılacak!

ING Bank, emeklilere verdiği yüksek promosyon ödemeleriyle öne çıkan bankalar arasında yer alıyor. Son açıklamalara göre, emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlara 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapacak olan banka, ayrıca ek olarak 5 bin TL'lik ek ödeme sunacak.

15 Bin TL'ye Kadar Nakit Promosyon Ödemesi

ING Bank promosyon detaylarını şu şekilde duyurdu:

"SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING Bank'a taşıyarak, maaş tutarınıza bağlı olarak ek koşulsuz 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na sahipseniz, ek nakit promosyon ile birlikte toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon elde edebilirsiniz. Bu fırsattan yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da yararlanabilir."

Maaş Miktarına Göre Promosyon Ödemesi

ING Bankası, diğer bankalar gibi maaş miktarına göre promosyon ödemesi yapacak. 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında maaş alan emeklilere 9 bin TL, 10 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 10 bin TL tutarında nakit promosyon ödemesi yapılacak. Başvurular için son tarih 29 Şubat 2024 olarak belirlendi. Emekliler, maaşlarını 3 yıl boyunca ING Bank'a taşımayı taahhüt ettikleri takdirde bu ödemelerden yararlanabilecekler. ING Bank, emeklilere sunduğu yüksek promosyon ödemeleri ile dikkat çekiyor ve emekliler için cazip bir seçenek sunuyor.

Diğer Bankaların Verdiği Promosyonlar

İş Bankası - Emekli Maaşını İş Bankası'na Taşı ve 7.500 TL'ye Varan Promosyon Kazan!

İş Bankası, emeklilere özel fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, 7.500 TL'ye varan promosyon kazanma şansına sahipler. Ayrıca, EFT ve havale işlemleri ücretsiz, kredi kartı aidatsız, günlük faiz avantajları sunuluyor.

Garanti BBVA - Maaşını Garanti BBVA'ya Taşı, 7.500 TL'ye Varan Promosyon ve 1.000 TL Bonus Kazan!

Garanti BBVA, emeklilere özel fırsatlar sunuyor. Maaşınızı Garanti BBVA'ya taşıyarak 7.500 TL'ye varan promosyonun yanı sıra 1.000 TL bonus kazanabilirsiniz. EFT ve havale işlemleri ücretsiz, %47,00 tanışma faizi ile günlük faiz avantajı sağlanıyor.

Akbank - Maaşını Akbank'a Taşı, 10.000 TL Nakit Promosyon ve 2.000 TL Chip-Para Kazan!

Akbank, emeklilere özel yüksek promosyon fırsatları sunuyor. Maaşınızı Akbank'a taşıyarak 10.000 TL nakit promosyonun yanı sıra 2.000 TL chip-para kazanabilirsiniz. Toplamda 12.000 TL'ye varan ödül fırsatını kaçırmayın. EFT ve havale işlemleri ücretsiz, %49,00 tanışma faizi ile günlük faiz avantajı sağlanıyor.

Denizbank - Maaşını Denizbank'a Taşı ve 5.000 TL'ye Varan Promosyon Kazan!

Denizbank, emeklilere özel fırsatlar sunuyor. Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar, 5.000 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor. EFT ve havale işlemleri ücretsiz, %47,00 tanışma faizi ile günlük faiz avantajı sunuluyor.

Yapı Kredi - Şimdiki Emekliler Bir Başka, 9.000 TL'ye Varan Promosyon Yapı Kredi'de!

Yapı Kredi, şimdiki emeklilere özel fırsatlar sunuyor. Şimdi Yapı Kredi'de emekli olun ve 9.000 TL'ye varan promosyon fırsatını yakalayın. EFT ve havale işlemleri ücretsiz, günlük faiz avantajları sunuluyor.

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