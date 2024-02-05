EYT’li olmak isteyene bileti çıktı! 48-50-57 milim milim yaş tablosu: 1998-1999-2000 sonrası sigortalılara piyango vurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteği konusunda açıklamalarda bulundu. Emeklilere ek zammın ardından gözler, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi ve erken emeklilik fırsatının hayata geçirilip geçirilmeyeceğine çevrildi. İşte Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar ve konuyla ilgili detaylar:
Bağ-Kur Prim Gün Sayısı 7200'ye Düşecek Mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların prim gün sayısını 9000'den 7200'ye düşürme konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Seçim öncesinde verilen bir söz olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda adımların atılacağını ifade etti.
Düzenleme Ne Zaman Gerçekleşecek?
Bağkur prim gün sayısının 7200'ye düşürülmesiyle ilgili düzenlemenin Orta Vadeli Plan içinde hayata geçirileceğini söyleyen Bakan Işıkhan, bütçe disiplininden uzaklaşılmamak kaydıyla söz konusu düzenlemelerin zamanla hayata geçirileceğini belirtti. Ayrıca, kadınlara prim desteği konusunun da gündemde olduğunu ekledi.