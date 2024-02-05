EYT’li olmak isteyene bileti çıktı! 48-50-57 milim milim yaş tablosu: 1998-1999-2000 sonrası sigortalılara piyango vurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteği konusunda açıklamalarda bulundu. Emeklilere ek zammın ardından gözler, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi ve erken emeklilik fırsatının hayata geçirilip geçirilmeyeceğine çevrildi. İşte Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar ve konuyla ilgili detaylar:

Bağ-Kur Prim Gün Sayısı 7200'ye Düşecek Mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların prim gün sayısını 9000'den 7200'ye düşürme konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Seçim öncesinde verilen bir söz olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda adımların atılacağını ifade etti.