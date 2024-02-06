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Şubat 2024 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

Türkiye'de, evde bakım maaşı alan vatandaşlar, 2024 Şubat ayı itibarıyla yapılacak zamlı ödemelerin ne zaman gerçekleşeceğini büyük bir ilgiyle beklemekteler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın her ay düzenli olarak yaptığı evde bakım maaşı ödemeleri, Şubat ayında öngörülen artışın ardından hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 09:48 Güncelleme 06 Şubat 2024, 09:48
Şubat 2024 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

Türkiye genelinde evde bakım maaşı alan vatandaşlar, 2024 Şubat ayında memur zammına paralel olarak artırılan maaşlarını merakla bekliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın yaptığı açıklamaya göre, evde bakım maaşları Şubat ayında yüzde 49,25 oranında zam yapılarak hak sahiplerinin maaşlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre; Şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Şubat itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

ZAMLI MAAŞLAR BU AY YATACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarihi duyurmuştu.

Bakan Göktaş'ın açıklamasında, "Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." ifadelerine yer verildi.

Buna göre; Zamlı evde bakım maaşları şubat maaşlarıyla birlikte hak sahiplerine ödenecek.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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