Şubat 2024 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

Türkiye genelinde evde bakım maaşı alan vatandaşlar, 2024 Şubat ayında memur zammına paralel olarak artırılan maaşlarını merakla bekliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın yaptığı açıklamaya göre, evde bakım maaşları Şubat ayında yüzde 49,25 oranında zam yapılarak hak sahiplerinin maaşlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Buna göre; Şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Şubat itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?



Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.