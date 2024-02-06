Şubat 2024 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Zamlı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

ZAMLI MAAŞLAR BU AY YATACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarihi duyurmuştu.
Bakan Göktaş'ın açıklamasında, "Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." ifadelerine yer verildi.
Buna göre; Zamlı evde bakım maaşları şubat maaşlarıyla birlikte hak sahiplerine ödenecek.
EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN