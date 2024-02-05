18 yaş altı sigortanın prim avantajı var! İşte merak edilen soruların yanıtları...

İNTERNETTEN BAŞVURU Başvuruların 'aile.gov.tr' üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınacağını vurgulayan Göktaş, "Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek" ifadelerini kullandı. Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesi öngörülüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek. Uygulama ilerleyen süreçte Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

KAYAK MERAKI ZİRVE YAPTI Kayak merkezleri yarıyıl tatilinin son gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Uludağ'da pistler yerli ve yabancı turistlerle doldu. Gençler, hem kayak yaptı hem de güneşli havanın tadını çıkardı. Uludağ'a otomobili ile çıkmak istemeyen vatandaşlar, teleferiğe akın etti. Teleferikte metrelerce kuyruk oluştu. Erciyes'te de dün kayak severler pistleri doldurdu. Sömestr tatilinin son gününü değerlendirmek isteyenler Erciyes'te karın tadını çıkardı.

TAM GAZ SATIŞ

Yılın ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56.6 artarak 79 bin 701'e yükseldi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 71.7 artışla 64 bin 41, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15.1 yükselişle 15 bin 660 oldu. Söz konusu rakamlar tüm zamanların en yüksek Ocak ayı verileri olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Ocak'ta en çok otomobil satışı gerçekleştiren marka 8 bin 873 ile Renault oldu. Onu 7 bin 611 satışla Fiat, 4 bin 590 satışla Toyota izledi. Togg'un teslimatları Ocak ayı için bin 625 olarak gerçekleşti. Yılın ilk ayında lüks otomobil satışları da hız kesmedi. Lüks E segmentte yüzde 31.1, ultra lüks segmentte de yüzde 16.7'lik artış yakalandı. Ocak'ta lüks otomobil grubunda 403 DS, 78 Porsche, 14 Lexus, 12 Maserati, 5 Jaguar, 2'şer Lamborghini, Ferrari ve Aston Martin ile 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.



KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ARAÇTA 5 İL ZİRVEDE

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının geçen yıl itibarıyla 28.7 milyonu bulduğu Türkiye'de her 3 kişiden; Antalya, Burdur, Muğla, Çanakkale ve Aydın'da ise her 2 kişiden 1'ine araç düşüyor. Araç sayısı, nüfusu 1 milyon 48 bin olan Muğla'da 653 bin 606 (% 62.4), nüfusu 273 bin 799 olan Burdur'da 160 bin 355 (% 58.6), nüfusu 2 milyon 688 bin olan Antalya'da 1 milyon 449 bin 356 (% 53.9) olarak gerçekleşti.



SERBEST GEÇİŞ DÖNEMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık'a bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollardaki toplam 106 adet gişeden 20'sinin Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürüldüğünü, kalan 86 noktada daha 'Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye alınarak vatandaşların hızlı ve güvenli geçişini sağlayacaklarını kaydetti.

DEPREM BÖLGESİNE DESTEĞE DEVAM

6 Şubat depremlerinin hemen ardından depremzedelerin yardımına koşan Migros, bölge üreticilerinin yeniden ayağa kalkabilmesi için desteğini sürdürüyor. Bölgedeki üreticilerin emeğine sahip çıkmak için yerel ürünlerin alımına aralıksız şekilde devam eden Migros, son 1 yıldır Türkiye çapında gerçekleştirdiği işe alımlarda depremzede vatandaşlara öncelik tanıdığını duyurdu. Migros, bölgedeki çocukların eğitimine de destek verdi.