Milyonların merakla beklediği gelişme: Emekliye fark zamanı! Yeni aylıklar ne oldu? Yapılacak ödeme nasıl hesaplanacak?

İşçi, çiftçi ve esnaf emeklileriyle dul, yetim ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar zam farklarını almaya başlıyor. SSK emeklileri yarın, Bağ-Kur emeklileri de Çarşamba günü farklarını cebine koyacak. Yeni hesaplanan tutar ile Ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Ocak ayı itibariyle en düşük emekli aylığı alıp da hesabına 7 bin 500 lira yatırılanlar 2 bin 500 lira fark alacak.

11.68 PUANLIK ÖDEME

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak itibariyle 11.68 puan refah payıyla birlikte yüzde 49.25 zam almış olacak. En düşük emekli aylığı da 10 bin lira oldu. Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplandı. Aralık'ta 6 bin 900 lira olan kök aylık 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira oldu. 7 bin 500 lira olan kök aylık da 3 bin 693 liralık artışla 11 bin 193 liraya yükseldi. Aralık'ta kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656, 15 bin lira olanın 22 bin 387, 20 bin lira olanın da 29 bin 850 liraya çıktı.