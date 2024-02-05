;
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Milyonların merakla beklediği gelişme: Emekliye fark zamanı! Yeni aylıklar ne oldu? Yapılacak ödeme nasıl hesaplanacak?

Milyonlarca emekliye ek zam farkı ödemeleri başlıyor. SSK’lılar yarın, Bağ-Kur emeklileri de 7 Şubat’ta farkları hesabında görecek. En düşük emekli aylığı alana 2 bin 500 lira fark ödemesi yapılacak...

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Şubat 2024 Güncelleme 05 Şubat 2024, 07:01
Milyonların merakla beklediği gelişme: Emekliye fark zamanı! Yeni aylıklar ne oldu? Yapılacak ödeme nasıl hesaplanacak?

HABERİ
SESLİ DİNLE

İşçi, çiftçi ve esnaf emeklileriyle dul, yetim ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar zam farklarını almaya başlıyor. SSK emeklileri yarın, Bağ-Kur emeklileri de Çarşamba günü farklarını cebine koyacak. Yeni hesaplanan tutar ile Ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Ocak ayı itibariyle en düşük emekli aylığı alıp da hesabına 7 bin 500 lira yatırılanlar 2 bin 500 lira fark alacak.

11.68 PUANLIK ÖDEME
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak itibariyle 11.68 puan refah payıyla birlikte yüzde 49.25 zam almış olacak. En düşük emekli aylığı da 10 bin lira oldu. Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplandı. Aralık'ta 6 bin 900 lira olan kök aylık 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira oldu. 7 bin 500 lira olan kök aylık da 3 bin 693 liralık artışla 11 bin 193 liraya yükseldi. Aralık'ta kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656, 15 bin lira olanın 22 bin 387, 20 bin lira olanın da 29 bin 850 liraya çıktı.

NASIL HESAPLANACAK?
Emekliler Ocak'ta yüzde 37.57 artış ve 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödemesini almıştı. Şimdi yeni kök aylık ile Ocak'ta yatırılan tutar arasındaki fark hesaplara yatırılacak.



TEMMUZ'DA YENİ ORAN
Yüzde 49.25'lik zam oranı ilk 6 ay için geçerli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 kez bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Bu kapsamda Temmuz'da maaşlar yeniden artırılacak. Memur emeklilerinin maaşına ise Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 15'i aşarsa aşan kısım üzerinden fark yansıtılacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlere ilgili yeni detaylar! Binlerce kamera tarandı! Saldırganlar adım adım takip edildi
Milyonların merakla beklediği gelişme: Emekliye fark zamanı! Yeni aylıklar ne oldu? Yapılacak ödeme nasıl hesaplanacak?
Deprem mağdurlarının eli ayağı
Erken Emeklilikte prim detayı! 18 yaş öncesi sigorta avantaj sağlar mı?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber ekranlarında merak edilen soruları cevapladı
Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı! Deprem konutlarını teslim etti: 11 il ayağa kalkana kadar dinlenmek yok
İşte Aslan’ın yeni sol beki! İngiltere’den geliyor
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı geceye damga vurdu! Saçlar orijinal mi?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Çekmeköy’e metro müjdesi! Gençlere 10 bin TL burs
Ertuğrul Doğan’dan kritik açıklamalar: Bu sistem değişecek
Kartal kılıç kuşandı! Beşiktaş derbide kazandı
Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Güldür Güldür’ün ’Gazi’ skecine tepki: Soytarılar
6 Şubat depremlerinin dehşete düşüren boyutu kamerada! Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye... 11 ilde 57.015 sarsıntı
Londra Brüksel hattında ‘Brexit’ hesaplaşması: Öfkeli çiftçiler Avrupa Birliği’ni felç etti! Olaf Scholz ve Emmanuel Macron varoluşsal krizde
Gaziantep Nurdağı’nda emniyet helikopteri düştü! 2 pilotumuz şehit... Bakanlardan peş peşe açıklama ve taziye mesajları
SON DAKİKA