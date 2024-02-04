Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Otoyollarda gişesiz geçiş dönemi!

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi'ni İstanbul'da devreye aldık. Yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak, vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlayacağız. Daha sonra Türkiye'de tüm gişe noktalarında SGS'yi uygulamaya alacağız" dedi.

TÜRKİYE'DE 86 GİŞE DAHA 'SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ'NE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Uraloğlu, gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla bu sisteme geçtiklerini belirterek, "Trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan 'Serbest Geçiş Sistemi'ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 20'sinde hayata geçirdik, 86 noktada daha kaldırarak dönüştüreceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minumum seviyeye düşürmek. Bu noktada bakanlık olarak ne yapmamız gerekiyorsa o adımları atacağız." ifadelerini kullandı.