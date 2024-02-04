Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Otoyollarda gişesiz geçiş dönemi!

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi'ni İstanbul'da devreye aldık. Yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak, vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlayacağız. Daha sonra Türkiye'de tüm gişe noktalarında SGS'yi uygulamaya alacağız" dedi.