150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman 2024? 2 yıl ödemesiz faizsiz kredi başvurusu hangi bankadan yapılacak? Hangi illerde başlayacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında; Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceği ve bu uygulamaya da 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacağı açıklanmıştı.

Yeni evli çiftlere 150 bin lira kredi desteği: Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.