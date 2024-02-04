Son dakika: Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat’ta alınmaya başlanacak

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , Aile ve Gençlik Fonu 'na ilişkin çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları e-Devlet aracılığıyla alacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , Aile ve Gençlik Fonu 'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanın açıklamalarından öne çıkanlar:

Buradan bir müjdeyi de gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik fonunda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla Bakanlığımızın web sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile alacağız.

Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adım atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile kendi projelerini hayata geçirebilecekler. "