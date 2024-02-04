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Son dakika: Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta alınmaya başlanacak

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları e-Devlet aracılığıyla alacağız" dedi.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 11:18 Güncelleme 04 Şubat 2024, 12:08
Son dakika: Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat’ta alınmaya başlanacak

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları e-Devlet aracılığıyla alacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanın açıklamalarından öne çıkanlar:

Buradan bir müjdeyi de gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik fonunda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla Bakanlığımızın web sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile alacağız.

Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adım atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile kendi projelerini hayata geçirebilecekler. "

AİLE VE GENÇLİK FONU NEDİR?
Evlilik hazırlığında olan gençlere faizsiz 150 bin TL kredi desteği verilecek.

Destekle özellikle deprem bölgesindeki gençlerin evlilik yolundaki harcamalarının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Belirlenecek yaş kriterlerine göre verilecek desteğin kapsamı ve ayrıntıları Meclis'teki görüşmelere göre şekillenecek.

YÖNETİM KURULU FONU YÖNETECEK
Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek.

Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan temsilciler tarafından oluşturulacak ve fon gibi çalışacak.

Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü Aile ve Gençlik Bankası fonuna aktarılacak. Hayata geçirilecek projelere göre ise fona aktarılan pay yükseltilecek.

Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

PİLOT İLLERDEN BAŞLANACAK
Uygulamanın ilk olarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da gerçekleştirileceğine işaret ederek

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