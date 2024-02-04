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Artık o kişiler de EYT'li sayılacak! 7200 gün prim yaş emeklilik tablosu tazelendi! 1999 sonrası koşullar netleşti

Son ek zamların ardından emeklilere sağlanan avantajlar, Bağ-Kur sigortalıları için yeni bir fırsatın habercisi oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 milyon kişinin erken emekli olmasını mümkün kılacak önemli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 10:11 Güncelleme 04 Şubat 2024, 10:11
Artık o kişiler de EYT’li sayılacak! 7200 gün prim yaş emeklilik tablosu tazelendi! 1999 sonrası koşullar netleşti

Emeklilere yapılan ek zam sonrasında, Bağ-Kur sigortalılarının dikkati erken emeklilik fırsatına çevrildi. İlerleyen günlerde detayları beklenen düzenleme, Bağ-Kur'lular için prim günlerini azaltarak erken emeklilik imkanını gündeme getiriyor. Bağ-Kur primleri 9000 iş gününden 7200 güne çekilecek ve 7200 gün prim günü şartı aranacak. Böylece 1 milyon küçük esnaf, 1800 gün yani 5 yıl daha önce emekli olabilecek.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bağ-Kur prim eşitlemesiyle ilgili düzenlemenin Orta Vadeli Plan içerisinde hayata geçirileceğini belirtti. Ancak bütçe disiplinine de dikkat çekerek söz konusu düzenlemenin titizlikle ele alınması gerektiğini ifade etti.



Bağ-Kur'lular, 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından yararlanamamıştı. Ancak Bakanlık tarafından başlatılan çalışma sonucunda, düzenleme hayata geçerse Bağ-Kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.



Düzenlemenin 2024 yılında hayata geçmesi bekleniyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kadınlar, 20, erkekler ise 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayarak emekli olabilecekler. Emeklilik için işe başlama tarihine göre değişen prim günü şartını da karşılamaları gerekiyor.



7 Eylül 1999 tarihinden önce işe giren kadınlar 5000 prim günü ve 20 hizmet yılını doldurduğunda emeklilik haklarına sahip olabilirken, aynı tarihten önce işe giren erkekler 5400 prim günü ve 25 hizmet yılı şartını tamamlayarak emekli olabilirler.



Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar 7200 prim günü sayısını, erkek çalışanlar ise 9000 prim gününü tamamladıklarında yaş şartı aranmadan emekli olabilecekler. Yapılan düzenlemeyle birlikte Bağkurlulara erkene emeklilik fırsatı getirilecek ve bu durumun 2024 yılında yasalaşması bekleniyor.

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