Artık o kişiler de EYT’li sayılacak! 7200 gün prim yaş emeklilik tablosu tazelendi! 1999 sonrası koşullar netleşti

Emeklilere yapılan ek zam sonrasında, Bağ-Kur sigortalılarının dikkati erken emeklilik fırsatına çevrildi. İlerleyen günlerde detayları beklenen düzenleme, Bağ-Kur'lular için prim günlerini azaltarak erken emeklilik imkanını gündeme getiriyor. Bağ-Kur primleri 9000 iş gününden 7200 güne çekilecek ve 7200 gün prim günü şartı aranacak. Böylece 1 milyon küçük esnaf, 1800 gün yani 5 yıl daha önce emekli olabilecek.