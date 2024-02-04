Artık o kişiler de EYT’li sayılacak! 7200 gün prim yaş emeklilik tablosu tazelendi! 1999 sonrası koşullar netleşti

Emeklilere yapılan ek zam sonrasında, Bağ-Kur sigortalılarının dikkati erken emeklilik fırsatına çevrildi. İlerleyen günlerde detayları beklenen düzenleme, Bağ-Kur'lular için prim günlerini azaltarak erken emeklilik imkanını gündeme getiriyor. Bağ-Kur primleri 9000 iş gününden 7200 güne çekilecek ve 7200 gün prim günü şartı aranacak. Böylece 1 milyon küçük esnaf, 1800 gün yani 5 yıl daha önce emekli olabilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bağ-Kur prim eşitlemesiyle ilgili düzenlemenin Orta Vadeli Plan içerisinde hayata geçirileceğini belirtti. Ancak bütçe disiplinine de dikkat çekerek söz konusu düzenlemenin titizlikle ele alınması gerektiğini ifade etti.
Bağ-Kur'lular, 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından yararlanamamıştı. Ancak Bakanlık tarafından başlatılan çalışma sonucunda, düzenleme hayata geçerse Bağ-Kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.