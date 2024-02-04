Şubat ayı aile destek ödemeleri yattı mı 2024? Aile destek paketi bu ay zamlı mı yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

AİLE DESTEK PAKETİ KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL)

450 TL ve altı- 1.250

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az 850

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.