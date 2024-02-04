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Şubat ayı aile destek ödemeleri yattı mı 2024? Aile destek paketi bu ay zamlı mı yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

Son gelişmelere göre, Aile Destek ödemeleri şubat ayında zam haberiyle gündemde yer almaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerine ödenen Aile Destek paralarında, Memur ve emekli maaşı zamlarıyla birlikte sosyal yardım ücretleri de araştırılmaya başlandı. Peki, Şubat ayı aile destek ödemeleri yattı mı 2024? Aile destek paketi bu ay zamlı mı yatacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 08:42 Güncelleme 04 Şubat 2024, 08:42
Şubat ayı aile destek ödemeleri yattı mı 2024? Aile destek paketi bu ay zamlı mı yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

Hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirlenen Aile Destek Yardımı tutarının, bu ay zamlı olarak ödenmesine yönelik beklentiler de artış gösteriyor. Peki, Şubat ayı aile destek ödemeleri yattı mı 2024? Aile destek paketi bu ay zamlı mı yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı

AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR OLDU, ZAM GELDİ Mİ?

Memur ve emekli zam oranı ocak 2024 belli oldu. Ancak 2024 aile destek ödemesi zam oranı için henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek ödemeleri her ayın 15'inde yatırılmaya başlanıyor. Şubat ayı ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yeni haberler geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PAKETİ KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL)

450 TL ve altı- 1.250

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az 850

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

Hanedeki Çocuk Sayısı

Aylık Destek Tutarı (TL)

1-2 çocuklu hanelere- 350

3 çocuklu hanelere- 450

4 çocuklu hanelere- 550

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere- 650

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilmektedir.

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