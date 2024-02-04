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TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'Güvenimiz ve desteğimiz tam' mesajı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, mesaiye başladı. Karahan ilk açıklamasında "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır" dedi.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 15:17 Güncelleme 04 Şubat 2024, 15:29
TCMB Başkanı Fatih Karahan’dan ilk açıklama! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ’Güvenimiz ve desteğimiz tam’ mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı.

TCBM Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklamaTCBM Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama

Karahan, enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz."

KARAHAN'I TEBRİK ETTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yeni görevine başlayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı tebrik etti.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."




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