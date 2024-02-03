Yeni maaşlar hesaplandı! Yüzde 49.25 artışa göre ek ödemeler yüklendi

Yeni ek ödeme tutarı 26 ile çarpıldığında da ek ödemeyle kök aylığın toplamı ortaya çıkıyor. Kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın altında olanların ödemesi ise 5510 Ek 19 kapsamında yapılan ilaveyle 10 bin liraya tamamlanıyor. Ek zam Ocak ödeme dönemi itibariyle uygulanacağı için emeklilere fark verilecek. Bu fark, ek zam kapsamında hesaplanan yeni tutar ile Ocak'ta ödenen tutar çıkarılarak hesaplanacak. Ödemelerde taban aylık ödemesinin 10 bin liraya çıktığı da dikkate alınacak. Ocak'ta hesabına 7 bin 500 lira yatırılanlara yeni taban aylık kapsamında 2 bin 500 lira fark verilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI

SSK, Bağ-Kur emeklilerine ek zamma ilişkin Başkan Erdoğan'ın onayladığı yasal düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.