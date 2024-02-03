Yeni maaşlar hesaplandı! Yüzde 49.25 artışa göre ek ödemeler yüklendi

Ek zam SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yansıtılıyor. Emeklilere ek zam farkı ödemeye hazırlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,11.68 puanlık refah payına göre yeni aylıkları hesapladı. Yeni aylıkların ipucu e-Devlet'ten geldi. Son orana göre hesaplanmış ek ödeme tutarları e-Devlet'e yüklendi.
NASIL ANLAŞILIYOR?
e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' başlığının yanında yazan tutar emeklilerin yüzde 49.25 zamma göre hesaplanmış yeni 'ek ödeme tutarı'nı gösteriyor. Emekliler buradan da yeni aylıklarını hesaplayabiliyor. Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, e-Devlet'te görünen yeni ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök aylığını görüyor.
Yeni ek ödeme tutarı 26 ile çarpıldığında da ek ödemeyle kök aylığın toplamı ortaya çıkıyor. Kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın altında olanların ödemesi ise 5510 Ek 19 kapsamında yapılan ilaveyle 10 bin liraya tamamlanıyor. Ek zam Ocak ödeme dönemi itibariyle uygulanacağı için emeklilere fark verilecek. Bu fark, ek zam kapsamında hesaplanan yeni tutar ile Ocak'ta ödenen tutar çıkarılarak hesaplanacak. Ödemelerde taban aylık ödemesinin 10 bin liraya çıktığı da dikkate alınacak. Ocak'ta hesabına 7 bin 500 lira yatırılanlara yeni taban aylık kapsamında 2 bin 500 lira fark verilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI
SSK, Bağ-Kur emeklilerine ek zamma ilişkin Başkan Erdoğan'ın onayladığı yasal düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.