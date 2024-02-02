Emeklilere her ay 5 bin TL ödeme yatacak! Müjde az evvel duyuruldu! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı herkes için...

"HAVAALANINA METRO OLMAYAN TEK BAŞKENT" Havaalanı metrosuyla ilgili müjde veren Turgut Altınok, "Ankara'nın çok büyük ulaşım ve trafik problemi var. Dünyada havaalanından şehre metrosu olmayan tek başkent dünyanın kalbi Türkiye'de.Biz hem eserler yapacağız, hem de Yavaş'ın tabiriyle yardım yapacağız. Ankara'nın turizmi, tarımı, sağlık konularında projelerimiz var. Ankara artık gezilecek bir yer olacak" şeklinde konuştu.

"ABB DEPREMDEN ZERRE KADAR DERS ALMADI" Kentsel dönüşüme acil şekilde ihtiyaç olduğunu belirten Altınok, "Ankara Büyükşehir belediyesi depremden zerre kadar ders almadı. Ankara'da Kentsel dönüşüm projelerine ihtiyaç var. Ankara çölleşen, fakirleşen bir şehir haline geldi. Biz Ankara'ya ormanlar yapacağız, milyonlarca ağaç dikeceğiz. Ankaralı ormanlarda gezecek" dedi. "YARDIMLAR YARIYA İNDİ" Yavaş döneminde belediyenin yardımlarının azaldığını ifade eden Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye bütçesinin yüzde 8'i ile yardım yapıyordu Yavaştan önce. Şu an Ankara'da yapılan yardım belediye bütçesinin yüzde 4'ü kadar. Daha az kişiye yardım yapıyor ama daha çok yapıyormuş gibi bir algı var" açıklamasını yaptı.

"HEM YARDIM YAPACAĞIZ HEM PROJE" Ankara'ya eserler kazandıracaklarını söyleyen Altınok, "Biz hem eserler yapacağız, hem de Yavaşın tabiriyle yardım yapacağız 5 yılda Ankara'ya bir tane organize sanayi bölgesi yapmamış bir Ankara Büyükşehir belediyesi var karşımızda Ankara'da dar gelirli vatandaşlar bize güvensin. Emeklilerimize ayda 5 Bin TL vereceğiz, şeffaf ihalelerle bunu yapacağız. Evi olmayan vatandaşlarımıza konut projemiz olacak, konut projemizin içinde sosyal donatı alanları olacak, spor tesisleri olacak. Bizimki lafta kalmayacak. Verdiğiniz sözleri gerçekleştiremiyorsanız halkın karşısına çıkmayacaksınız. Doğalgaz yardımını arttıracağız, et parasını arttıracağız ve Ankara'ya şahane eserler kazandıracağız. Mansur Yavaş seçime gelirken sosyal medya hesabından verdiği vaatlerin hepsini sildi, niye siliyorsun şeffaf adam siler mi? Biz de hepsi duruyor silme gibi bir şey yok" açıklamalarında bulundu" dedi.