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Komple yenilendi: SSK, Bağkur (4A-4B-4C) ile şipşak erken emekli olun! 45-48-52-55 yaşında emeklilik hakkı

TBMM'de önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi planlanan önemli reformlar arasında çalışma hayatını ilgilendiren iki önemli adım öne çıkıyor. Bu reformlar, ev kadınlarının emeklilik hakkına erişimini kolaylaştırırken, Bağ-Kur'lulara da erken emeklilik imkanı sunmayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 14:12 Güncelleme 02 Şubat 2024, 14:12
Komple yenilendi: SSK, Bağkur 4A-4B-4C ile şipşak erken emekli olun! 45-48-52-55 yaşında emeklilik hakkı

Ev kadınlarının çalışma imkanlarından mahrum kaldığı durumları göz önüne alarak, TBMM'de ele alınacak reformlardan birisi ev kadınlarının emeklilik sürecini düzenlemeye yönelik olacak. Bu reform kapsamında ev kadınları, belirli şartları sağladıklarında emeklilik haklarından yararlanabilecekler.

Ev kadınlarına sosyal güvence getirecek Aile Koruma Paketi ile Bağ-Kur prim değişikliği, emekliliği öne çekecek. Ev kadınlarının isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini ise devlet karşılayacak.

TBMM'de önümüzdeki dönemde özellikle çalışma hayatı ile ilgili çok önemli reformlar gündeme gelecek. Bu reformlardan birisini ev kadınların emekliliği oluştururken, diğerinde ise Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak. Böylece çalışma imkanı bulamayan ev kadınları için emeklilik yolu açılırken, primi eksik Bağ-Kur'lular da yaş şartını tamamlayıp hemen emekli olabilecek. Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak.

NASIL EMEKLİ OLUNACAK?
Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak. Primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına kavuşacak. Burada Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak. Ancak daha önce çalışması ve primi bulunan kadınlar daha rahat emekli olacak. Kadınlar ve özellikle anneler için ayrıca yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak.

BAĞKUR'LUYA 7200 GÜN
Sosyal güvenceye kavuşturulacak ev kadınları ve anneler için yıpranma (Fiili Hizmet Zammı) benzeri bir uygulama hayata geçecek. Anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre her yıl ek prim günü kazanacak. Örneğin 4 yıl prim ödeyen bir anne 5 yıl prim ödemiş gibi olacak. Yapılan prim desteği süresi kadar kısım emeklilik yaş şartından da düşülecek. Böylece anneler daha az prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartları kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9.000 gün olarak uygulanıyor. Sonraki dönemde ise hem kadınlar hem erkekler için 9 bin gün olarak uygulanmaya başlandı. Getirilecek düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısı 1.800 gün (5 yıl) azaltılarak 7.200'e düşürülecek. Böylece 20008 sonrası SSK'lılarda olan 7.200 gün şartıyla eşitlenecek. Düzenleme ilk etapta basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak. Böylece kuaför, terzi, bakkal, berber gibi küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilikte prim şartı 7.200 gün olarak uygulanacak. Yasal düzenleme sırasında bu kapsamın genişletilmesi de gündemde. Bu gerçekleşirse tüm Bağ-Kur'lular yararlanacak.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Düzenleme hayata geçtiğinde yaş şartını tamamlamış ancak henüz 9 bin gün prim dolduramamış 1 milyon kadar küçük esnaf 7.200 günü varsa hemen emekli olacak. Aynı şekilde EYT kapsamında olan küçük esnaf da yaşa bakılmadan 7.200 günü doldurmuşsa emeklilik hakkına kavuşacak. Burada esnaf için 5 yıl erken emekli olma hakkı gelecek. Böylece 5 yıl daha prim ödeme zorunda kalınmayacak. Hem zamandan kazanırken hem de fazla maliyetten kurtulup hemen maaşa kavuşabilecekler.

BU YIL İÇİN ÖDENECEK RAKAM VE HESAPLAMA ŞÖYLE OLACAK:

Aylık ödeme (2024): 6.400,64 TL

Devlet desteği aylık: 2.133,55 TL

Yıllık devlet desteği: 25.602,56 TL

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