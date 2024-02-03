Emeklilik tarihiniz değişiyor hemen bakın! 1997 öncesi sonrası 2001 2008 arası prim gün yıl revizesi geldi

YENİ DÜZENLEME İLE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATLARI
Bu düzenleme kapsamında, bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber ve kıraathane sahipleri gibi çeşitli meslek gruplarından 1 milyon küçük esnafın yararlanması öngörülüyor.
7200 gün prim ödeme ile sağlanacak olan erken emeklilik, 1800 gün prim tasarrufu anlamına gelmektedir.
5 YIL ÖNCE EMEKLİLİK
Önceki 9000 gün şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan Bağ-Kur primi ödeyen vatandaşlar için yeni düzenleme, 7200 prim günü ile 5 yıl daha erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu, küçük esnaf için büyük bir avantaj olarak değerlendiriliyor.
Kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaşında emekli olabilmesine olanak tanıyan bu yeni düzenleme, mevcut sistemdeki 9 bin prim günü şartının 7.200'e düşürülmesi ile mümkün kılınmaktadır. Bu reformlar, vatandaşların emeklilik sürecini daha esnek ve erişilebilir hale getirecek.