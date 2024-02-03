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Emeklilik tarihiniz değişiyor hemen bakın! 1997 öncesi sonrası 2001 2008 arası prim gün yıl revizesi geldi

2024 yılının ikinci yarısında Türkiye'de emeklilik sistemini köklü bir şekilde değiştirecek reformlar hayata geçirilecek. Bu reformlar, milyonlarca Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) sigortalısını yakından ilgilendiriyor. Yapılacak olan değişikliklerle, Bağ-Kur ve SSK prim gün sayıları gözden geçirilerek önemli oranda indirilmesi planlanıyor. Bu indirimler sayesinde, emeklilik yaşını beklemek istemeyen vatandaşlar için daha erken emeklilik imkanları doğacak.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 09:29 Güncelleme 03 Şubat 2024, 09:29
Emeklilik tarihiniz değişiyor hemen bakın! 1997 öncesi sonrası 2001 2008 arası prim gün yıl revizesi geldi

Yapılacak olan düzenlemeler daha önce 9 bin gün olarak belirlenen prim ödeme şartını 7.200 güne indirerek, vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunuyor. Özellikle prim gün sayısı daha az olan kişiler için bu durum, emeklilik hayallerini daha erken gerçekleştirme imkanı anlamına geliyor. Düzenlemenin getireceği bu yeni koşullar, belirlenen tarih kriterleriyle birlikte emeklilik süreçlerinde önemli bir kolaylık sağlıyor.

KAPSAMLI ETKİ

Bu reformlar, özellikle küçük esnaf ve çiftçiler olmak üzere, yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısını etkileyecek şekilde tasarlanmıştır. Prim gün sayısının düşürülmesi ve Bağ-Kur ile SSK arasındaki prim farkının ortadan kaldırılması, bu düzenlemelerin temel hedeflerindendir.

Bakan Işıkhan, düzenlemelerin Orta Vadeli Plan dahilinde uygulanacağını duyurdu. Ancak, Bağkur prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesine yönelik düzenlemenin Meclis onayını beklediği de vurgulandı.

YENİ DÜZENLEME İLE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATLARI

Bu düzenleme kapsamında, bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber ve kıraathane sahipleri gibi çeşitli meslek gruplarından 1 milyon küçük esnafın yararlanması öngörülüyor.

7200 gün prim ödeme ile sağlanacak olan erken emeklilik, 1800 gün prim tasarrufu anlamına gelmektedir.

5 YIL ÖNCE EMEKLİLİK

Önceki 9000 gün şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan Bağ-Kur primi ödeyen vatandaşlar için yeni düzenleme, 7200 prim günü ile 5 yıl daha erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu, küçük esnaf için büyük bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaşında emekli olabilmesine olanak tanıyan bu yeni düzenleme, mevcut sistemdeki 9 bin prim günü şartının 7.200'e düşürülmesi ile mümkün kılınmaktadır. Bu reformlar, vatandaşların emeklilik sürecini daha esnek ve erişilebilir hale getirecek.

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