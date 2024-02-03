Emeklilik tarihiniz değişiyor hemen bakın! 1997 öncesi sonrası 2001 2008 arası prim gün yıl revizesi geldi

Yapılacak olan düzenlemeler daha önce 9 bin gün olarak belirlenen prim ödeme şartını 7.200 güne indirerek, vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunuyor. Özellikle prim gün sayısı daha az olan kişiler için bu durum, emeklilik hayallerini daha erken gerçekleştirme imkanı anlamına geliyor. Düzenlemenin getireceği bu yeni koşullar, belirlenen tarih kriterleriyle birlikte emeklilik süreçlerinde önemli bir kolaylık sağlıyor.