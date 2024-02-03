16.4 milyon emekliye Salı Çarşamba müjdesi geldi! Karar gece yarısı saat 00.15’te Resmi Gazete’de çıktı! %9.98 üstü ilave ile maaşa en az...

"Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağkur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağkur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek."

FARK ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK? Emeklilerin, dul ve yetimlerin hesaplarına yatırılacak olan fark ödemeleri, Aralık ayı kök aylıklarına yapılan yüzde 37.57'lik zam ve ek ödemelerin üzerine, yüzde 49.25'lik yeni zam oranının yansıtılmasıyla hesaplanacak.

7 BİN 500 LİRA ALANLAR NE KADAR FARK ALACAK? Aralık ayında kök aylıklarına yüzde 37.57 zam ve ek ödeme yansıtılan ve 7 bin 500 lira alan emekliler, Ocak ayında 10 bin lira taban aylığına ulaşacak şekilde 2 bin 500 lira fark alacaklar.

DUL VE YETİMLERİN FARK HESABI Dul ve yetimler için de benzer bir düzenleme geçerli olacak. Yüzde 37.57 zam üzerinden yapılan ödemeler, yüzde 49.25'lik artışla yeniden hesaplandıktan sonra, ölüm aylığı oranına göre minimum ödeme tutarları da artırıldı. Yasa ile en düşük ölüm aylığı oranlarına göre belirlenen yeni minimum ödemeler, fark ödemelerinde dikkate alınacak.

EMEKLİ ADAYLARINA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla emekli olanlar ve 2024 yılında emekli olacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, refah payıyla birlikte yüzde 49.25'lik bir artış yansıtılacak. Yeni emeklilerin aylık ve ek ödeme toplamları 10 bin liranın altında kalırsa, aylık ödemeleri 10 bin liraya tamamlanacak şekilde yapılacak.