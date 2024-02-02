Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını kaydetti.
225 milyon 746 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) February 2, 2024
Hayırlı ve bereketli olsun.🌱 pic.twitter.com/FpvMntNNUm
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"225 milyon 746 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"