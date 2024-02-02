Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "225 milyon 746 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"

225 milyon 746 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.🌱 pic.twitter.com/FpvMntNNUm

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2024 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.