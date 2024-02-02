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Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda | Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara yatıldığını duyurdu. Bakan Yumaklı, "225 milyon 746 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 21:08 Güncelleme 02 Şubat 2024, 21:08
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda | Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını kaydetti.


Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"225 milyon 746 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2024 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

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