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3 formülasyona uyana müjde geldi! Emeklilik yaşı 90 gün ila 6 sene geriye çekiliyor! 48-49-50 yaşınız geldiği an...

Emeklilik sistemine getirilen yeni düzenlemelerle, vatandaşlara çeşitli kolaylıklar sunuluyor. Milyonlarca çalışanın hayali olan erken emeklilik belirli şartlar altında mümkün hale geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde çalışanlar emeklilik yaşını 2 ila 6 yıl arasında geriye çekebiliyor. Bu imkanlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar için detayları derledik.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 15:38 Güncelleme 03 Şubat 2024, 15:38
3 formülasyona uyana müjde geldi! Emeklilik yaşı 90 gün ila 6 sene geriye çekiliyor! 48-49-50 yaşınız geldiği an...

Ülkemizde emeklilik için sigortalılık süresi, yaş şartı ve prim gün sayısının tamamlanması üç temel şart aranıyor. Ancak son dönemde yapılan düzenlemelerle bazı özel koşullarda emeklilik yaşı daha erken bir tarihe çekilebiliyor.

KADINLARA ÖZEL EMEKLİLİK AVANTAJLARI

Kadın çalışanlar için önemli bir fırsat sunan doğum borçlanması, annelere iş hayatında yaşadıkları aksaklıkları telafi etme imkanı sağlıyor.

Her kadın, doğum yaptıktan sonra 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor ve böylece prim gün sayısını artırabiliyor. Bu, kadınlar için 1 çocuk başına 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıla kadar bir avantaj sağlıyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK

Erkek çalışanlar için de askerlik borçlanması büyük bir fırsat. Askerlik hizmeti, sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa, bu durum sigorta başlangıç tarihini öne çeker ve prim gün sayısını artırır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması dışında, emeklilik hesaplamalarında dikkate alınması gereken başka faktörler de bulunuyor. Örneğin, eğitim döneminde yapılan stajlar, sigorta başlangıcı olarak kabul edilmese de, doğum borçlanmasında bu süreler avantaj sağlayabiliyor.

KISMİ EMEKLİLİKLE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Kısmi emeklilik, belirli bir prim ödeme ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşların, yaş şartını beklemeksizin emekli olabilmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getiren kişiler, kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşına kadar çalışmadan emekli olabilmektedir. Bu fırsat, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için geçerli olup, sonrasında sigortalı olanlar için prim günü 4500'e ve sigortalılık süresi 25 yıla çıkmaktadır.

MALULEN EMEKLİLİKTE KOLAYLIK

İş göremezlik durumu, çalışma hayatının zorluklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Türkiye'deki yeni düzenlemeler, en az %60 iş göremezlik oranı ve 1800 gün prim ödeme şartı ile malulen emeklilik imkanı sunuyor.

YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK

Ağır ve sağlığı tehdit eden işlerde çalışan bireyler için emeklilikte büyük bir avantaj sağlayan yıpranma payı, sigortalılık süresine ek günlerin eklenmesini ve işe giriş tarihinin geriye çekilmesini mümkün kılıyor.

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