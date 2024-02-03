3 formülasyona uyana müjde geldi! Emeklilik yaşı 90 gün ila 6 sene geriye çekiliyor! 48-49-50 yaşınız geldiği an...

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK Erkek çalışanlar için de askerlik borçlanması büyük bir fırsat. Askerlik hizmeti, sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa, bu durum sigorta başlangıç tarihini öne çeker ve prim gün sayısını artırır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması dışında, emeklilik hesaplamalarında dikkate alınması gereken başka faktörler de bulunuyor. Örneğin, eğitim döneminde yapılan stajlar, sigorta başlangıcı olarak kabul edilmese de, doğum borçlanmasında bu süreler avantaj sağlayabiliyor.

KISMİ EMEKLİLİKLE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI Kısmi emeklilik, belirli bir prim ödeme ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşların, yaş şartını beklemeksizin emekli olabilmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getiren kişiler, kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşına kadar çalışmadan emekli olabilmektedir. Bu fırsat, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için geçerli olup, sonrasında sigortalı olanlar için prim günü 4500'e ve sigortalılık süresi 25 yıla çıkmaktadır.

MALULEN EMEKLİLİKTE KOLAYLIK İş göremezlik durumu, çalışma hayatının zorluklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Türkiye'deki yeni düzenlemeler, en az %60 iş göremezlik oranı ve 1800 gün prim ödeme şartı ile malulen emeklilik imkanı sunuyor.

YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK Ağır ve sağlığı tehdit eden işlerde çalışan bireyler için emeklilikte büyük bir avantaj sağlayan yıpranma payı, sigortalılık süresine ek günlerin eklenmesini ve işe giriş tarihinin geriye çekilmesini mümkün kılıyor.