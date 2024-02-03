Cebinde cüzdanında 5-10-25-50 kuruş 1 TL madeni parası olanlar hemen baksın! Darphane’de üretimi işte böyle yapılıyor

Darphane ve Damga Matbaası, dakikada 700-800 madeni para üretebilen yüksek teknolojili makinelerle donatılmış durumda. Bu makineler, her bir paranın desen ve değerlerini eksiksiz ve hatasız bir şekilde yüzeylerine işleyerek üretim sürecini hızlandırıyor. Üretim süreci, özel formülasyonlarla seçilen bakır, nikel ve çinko gibi ham maddelerle başlıyor.