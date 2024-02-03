Cebinde cüzdanında 5-10-25-50 kuruş 1 TL madeni parası olanlar hemen baksın! Darphane’de üretimi işte böyle yapılıyor

Darphane ve Damga Matbaası, dakikada 700-800 madeni para üretebilen yüksek teknolojili makinelerle donatılmış durumda. Bu makineler, her bir paranın desen ve değerlerini eksiksiz ve hatasız bir şekilde yüzeylerine işleyerek üretim sürecini hızlandırıyor. Üretim süreci, özel formülasyonlarla seçilen bakır, nikel ve çinko gibi ham maddelerle başlıyor.
ÖZEL TASARLANIYOR
Üretim süreci, 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş değerlerindeki madeni paraları kapsıyor. Her bir değer, kendine özgü tasarımları ve özel damgalarıyla ayrıştırılıyor, bu da her paranın benzersizliğini ve niteliğini sağlıyor.
Tamamlanan paralar özenle paketleniyor ve içeriklerinin doğruluğunu garantilemek için ağırlık testlerinden geçiriliyor.