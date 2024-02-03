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Cebinde cüzdanında 5-10-25-50 kuruş 1 TL madeni parası olanlar hemen baksın! Darphane'de üretimi işte böyle yapılıyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü madeni para üretimindeki öncü rolüyle dikkat çekiyor. Modern teknoloji ve katı kalite kontrol süreçlerini birleştirerek günlük yaşantımızın vazgeçilmez parçası olan madeni paraların üretimini gerçekleştiriyor. Üretim süreci ham maddenin titiz bir seçimiyle başlayıp özel damgalarla işlenerek yüksek kaliteli ürünlerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 09:09 Güncelleme 03 Şubat 2024, 09:09
Cebinde cüzdanında 5-10-25-50 kuruş 1 TL madeni parası olanlar hemen baksın! Darphane’de üretimi işte böyle yapılıyor

Darphane ve Damga Matbaası, dakikada 700-800 madeni para üretebilen yüksek teknolojili makinelerle donatılmış durumda. Bu makineler, her bir paranın desen ve değerlerini eksiksiz ve hatasız bir şekilde yüzeylerine işleyerek üretim sürecini hızlandırıyor. Üretim süreci, özel formülasyonlarla seçilen bakır, nikel ve çinko gibi ham maddelerle başlıyor.

ÖZEL TASARLANIYOR

Üretim süreci, 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş değerlerindeki madeni paraları kapsıyor. Her bir değer, kendine özgü tasarımları ve özel damgalarıyla ayrıştırılıyor, bu da her paranın benzersizliğini ve niteliğini sağlıyor.

Tamamlanan paralar özenle paketleniyor ve içeriklerinin doğruluğunu garantilemek için ağırlık testlerinden geçiriliyor.

Testi geçen paketler, özel kutularda güvenli bir şekilde Merkez Bankası'na veya şubelerine gönderilerek yüksek kalite standartlarını koruyor.

Bu aşama, her bir madeni paranın yüksek kalite standartlarına uygun olduğunu garantileyerek güvenilirliği arttırıyor.

Merkez Bankası Darphanesi'nin madeni para üretiminde sergilediği bu olağanüstü başarı, hem teknolojik ilerlemeyi hem de kaliteye olan sarsılmaz bağlılığı gösteriyor.

Her bir madeni para Türkiye'nin bu alandaki mükemmelliğinin ve zanaatkarlık geleneğinin bir simgesi olarak günlük hayatımıza değer katmaya devam ediyor.

Kalite kontrol süreci, ham maddenin en ince detaylarına kadar incelenerek nihai ürünlerin yüksek standartlara ulaşmasını garanti altına alıyor.

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