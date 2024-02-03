Rakamı duyan Kapalıçarşı’da sıraya giriyor! Altında alım fırsatı geldi mi? Gram altın için 2.200 TL tarihi verildi! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Kuyumcu esnafları, gram altın için bir tahminde bulunuyor ve şunları söylüyor: " Gram altın için beklentilerimiz oluştu. Şubat ayını değerlendiriyorum ve gram altının 2.200 TL'de zirve yapacağını iddia ediyorum. Bu fiyatın üstüne çıkabilir, ancak bu rakama kesinlikle ulaşacağımızı düşünüyorum. Daha yüksek fiyatlar da mümkün olabilirdi, ancak dolar kuru tam anlamıyla destek vermiyor, bu yüzden 2.200 TL'lik fiyat hedefimiz. Altın yatırımı uzun vadeli düşünülmesi gereken bir yatırımdır. Kısa vadeli düşünmeyenler, bu fiyatları göz önünde bulundurarak kararlarını vermeli. Ayrıca müşterilere şunu hatırlatmak istiyoruz: Altın yatırımı kısa vadeli olmamalıdır, aksi takdirde zarar edebilirsiniz."

Altın Fiyatları FED Sonrası Çıktı

Altın fiyatları Federal Rezerv (Fed), faiz oranlarını daha uzun bir süre yüksek tutma kararı aldığını açıkladığında dahi gerilemedi. Bu yükselişte, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların ortasında, yatırımcıların güvenli liman arayışı da altına olan talebi artırdı. Fed'in faiz politikası ile ilgili açıklamaları, Çarşamba günü hisse senetleri ve diğer riskli varlıklarda ani bir düşüşe yol açtı. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebin artmasına neden oldu. Ayrıca, ABD liderliğindeki güçler ile Yemen merkezli Husi Grubu arasındaki çatışmanın şiddetlenmesi, altına olan talebin artmasına katkı sağladı.

Spot altın, yüzde 0,3'lük bir artışla ons başına 2.045,21 dolara yükselirken, Mart vadeli altın kontratları, yüzde 0,2'lik bir düşüşle ons başına 2.062,40 dolara geriledi. Bu eşitsizlik, fiziksel altına olan kısa vadeli talebin arttığını gösteriyor.