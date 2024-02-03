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Rakamı duyan Kapalıçarşı'da sıraya giriyor! Altında alım fırsatı geldi mi? Gram altın için 2.200 TL tarihi verildi! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Altın piyasası, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED)'nin faiz oranlarına ilişkin son kararlarının ardından yükselişe geçti. Ons başına altın fiyatı, 2.060 dolarlık seviyelere ulaşarak kritik olarak kabul edilen 2.070 dolar sınırına yaklaştı. Bu noktanın aşılması halinde, altın fiyatlarının daha da artması öngörülüyor. Doların da güçlü duruşunu korumasıyla birlikte, Türkiye'de gram altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor. Resmi olarak gram altın 2.005 Türk Lirası olarak belirlenmişken, kuyumcular fiziki altını 2.068 Türk Lirası üzerinden satışa sunmaya başladılar. Bu gelişmeler, altın yatırımcıları için yeni fırsatlar sunarken, piyasanın gelecekteki hareketlerini de yakından takip etmeyi gerektiriyor.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 12:36 Güncelleme 03 Şubat 2024, 12:36
Rakamı duyan Kapalıçarşı’da sıraya giriyor! Altında alım fırsatı geldi mi? Gram altın için 2.200 TL tarihi verildi! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Altın fiyatları yükselişe geçti ve Federal Rezerv (Fed), faiz oranlarını daha uzun bir süre yüksek tutma kararı aldığını açıkladığında dahi gerilemedi. Bu yükselişte, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların ortasında, yatırımcıların güvenli liman arayışı da altına olan talebi artırdı.

Kuyumcuların Beklentileri

Altın piyasasında yaşanabilecek gelişmeler konusunda kuyumcular, açıklamalarını sürdürüyorlar. Kapalıçarşı Altın Piyasası, Türkiye'de altının nabzının attığı en önemli merkezlerden biri olarak biliniyor. Uzun yıllardır kuyumculuk işiyle uğraşan esnaflar, altın fiyatlarına dair kuyumcuların beklentilerini açıkladı.

Şubat Ayı Ne Getirir

Bekir Kozalak, altın fiyatlarında artık gerilemelerin beklenmediğini belirtiyor ve şöyle diyor: "Altın fiyatları son olarak FED'in faiz kararına odaklandı ve olumsuz bir veri akışı gelmedi. Şubat ayı için öngörülemeyecek bir gelişme olmayacak. FED, bir sonraki faiz kararını Mart ayında açıklayacak. Dolayısıyla altın fiyatlarında yükseliş devam edecek. Bu ay gerileme olabilir, ancak bunlar kalıcı olmayacak. Şubat ayı, altın yatırımcıları için kazançlı bir ay olacak. Gram altın şu an 2.068 TL'den satılıyor ve bu fiyatlar bir daha görülmeyecek. Yakın gelecekte gram altın fiyatlarının sürekli artış gösterdiğini göreceğiz."

Gram Altın Zirvesi Tahmini

Kuyumcu esnafları, gram altın için bir tahminde bulunuyor ve şunları söylüyor: "Gram altın için beklentilerimiz oluştu. Şubat ayını değerlendiriyorum ve gram altının 2.200 TL'de zirve yapacağını iddia ediyorum. Bu fiyatın üstüne çıkabilir, ancak bu rakama kesinlikle ulaşacağımızı düşünüyorum. Daha yüksek fiyatlar da mümkün olabilirdi, ancak dolar kuru tam anlamıyla destek vermiyor, bu yüzden 2.200 TL'lik fiyat hedefimiz. Altın yatırımı uzun vadeli düşünülmesi gereken bir yatırımdır. Kısa vadeli düşünmeyenler, bu fiyatları göz önünde bulundurarak kararlarını vermeli. Ayrıca müşterilere şunu hatırlatmak istiyoruz: Altın yatırımı kısa vadeli olmamalıdır, aksi takdirde zarar edebilirsiniz."

Altın Fiyatları FED Sonrası Çıktı

Altın fiyatları Federal Rezerv (Fed), faiz oranlarını daha uzun bir süre yüksek tutma kararı aldığını açıkladığında dahi gerilemedi. Bu yükselişte, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların ortasında, yatırımcıların güvenli liman arayışı da altına olan talebi artırdı. Fed'in faiz politikası ile ilgili açıklamaları, Çarşamba günü hisse senetleri ve diğer riskli varlıklarda ani bir düşüşe yol açtı. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebin artmasına neden oldu. Ayrıca, ABD liderliğindeki güçler ile Yemen merkezli Husi Grubu arasındaki çatışmanın şiddetlenmesi, altına olan talebin artmasına katkı sağladı.

Spot altın, yüzde 0,3'lük bir artışla ons başına 2.045,21 dolara yükselirken, Mart vadeli altın kontratları, yüzde 0,2'lik bir düşüşle ons başına 2.062,40 dolara geriledi. Bu eşitsizlik, fiziksel altına olan kısa vadeli talebin arttığını gösteriyor.

Altın, Güvenli Liman Olarak Tercih Ediliyor

Altın, tarihsel olarak belirsizlik ve risk dönemlerinde bir güvenli liman olarak görülmüştür. Fed'in faiz politikasını daha uzun bir süre yüksek tutma kararı, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınma eğilimini destekledi ve bu da altına olan talebi artırdı. Altın, değer saklama ve koruma amaçlı tercih edilen bir varlık olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar da altına olan güveni artırdı. Jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltiyor ve bu da altın fiyatlarını destekliyor. Altın fiyatlarındaki eşitsizlik, fiziksel altına olan talebin arttığını gösteriyor. Yatırımcılar, altın barlar ve sikke gibi fiziksel altın varlıklarına olan ilgilerini artırıyorlar. Bu, altın piyasasında kısa vadeli talebi canlandırıyor ve fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

3 Şubat Cumartesi günü altın fiyatları şu şekildedir:

Gram Altın:

  • Alış Fiyatı: 2.045,59 TL
  • Satış Fiyatı: 2.074,96 TL

Çeyrek Altın:

  • Yeni Çeyrek Alış Fiyatı: 3.361 TL
  • Yeni Çeyrek Satış Fiyatı: 3.491 TL
  • Eski Çeyrek Alış Fiyatı: 3.361 TL
  • Eski Çeyrek Satış Fiyatı: 3.370 TL

Yarım Altın:

  • Yeni Yarım Alış Fiyatı: 6.701 TL
  • Yeni Yarım Satış Fiyatı: 6.837 TL
  • Eski Yarım Alış Fiyatı: 6.681 TL
  • Eski Yarım Satış Fiyatı: 6.795 TL

Tam Altın:

  • Yeni Tam Alış Fiyatı: 13.362 TL
  • Yeni Tam Satış Fiyatı: 13.632 TL
  • Eski Tam Alış Fiyatı: 13.794 TL
  • Eski Tam Satış Fiyatı: 14.005 TL

Ata Altın:

  • Yeni Ata Altın Alış Fiyatı: 13.795 TL
  • Yeni Ata Altın Satış Fiyatı: 14.006 TL
  • Eski Ata Altın Alış Fiyatı: 13.773 TL
  • Eski Ata Altın Satış Fiyatı: 13.984 TL

Ata Beşli Altın:

  • Yeni Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 68.456 TL
  • Yeni Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 69.967 TL
  • Eski Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 68.346 TL
  • Eski Ata Beşli Altın Satış Fiyatı: 69.752 TL

Gremse Altın:

  • Yeni Gremse Altın Alış Fiyatı: 33.295 TL
  • Yeni Gremse Altın Satış Fiyatı: 34.074 TL
  • Eski Gremse Altın Alış Fiyatı: 32.192 TL
  • Eski Gremse Altın Satış Fiyatı: 33.968 TL

Canlı Altın Fiyatları

Haberimiz bir yatırım tavsiyesi değildir. Uzmanların açıklamaları ve piyasalardaki rakamlar baz alınarak hazırlanmıştır.

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