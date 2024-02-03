Son saniye onayı çıktı! 48, 50, 51, 52, 53 yaş üstü için erken emeklilik faslı başlıyor

Kısmi Emeklilik: 10 Yıl Primle Erken Emeklilik 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyenler, kısmi emeklilikle daha erken emekli olabilirler. Bu yöntemde yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlenmiştir.

Yüzde 60 Sağlık Raporu İle Malulen Emeklilik İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 oranında kaybeden çalışanlar, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Bu durumda en az 1800 gün prim ödemiş olmak yeterlidir.

Engelli Çalışanlar İçin Özel Emeklilik Hakları En az yüzde 40 engelli olan ve vergi indirimi hakkı kazanan çalışanlar, yaş şartı olmaksızın emekli olabilirler. Bu süreç, 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olmakla başlamakta ve işe giriş tarihine göre değişebilmektedir.

Yıpratıcı Mesleklerde Çalışanlara Ek Haklar Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler gibi yıpratıcı meslek grupları için sigortalılık sürelerine ek günler eklenmektedir. Bu durum, emeklilik tarihini öne çekerek avantaj sağlar.

Engelli Çocuğu Olan Anneler İçin Prim Kolaylığı 1 Ekim 2008 sonrası başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler için primlerin dörtte biri toplam prim süresine eklenmektedir. Bu da emeklilik yaşını düşürme konusunda önemli bir avantaj sunar.