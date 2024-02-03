;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Son saniye onayı çıktı! 48, 50, 51, 52, 53 yaş üstü için erken emeklilik faslı başlıyor

Pek çok vatandaş emeklilik hayallerini gerçekleştirmenin yollarını araştırırken, maaşlarını öne çekmenin stratejilerini değerlendiriyor. Ancak emeklilik için belirlenen yaş, prim ve çalışma yılı şartları bireylerin sigortalılık başlangıç tarihlerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle emeklilik sürecini doğru planlamak ve özel durumları göz önünde bulundurarak atılacak stratejik adımlar maaşı erken almanın anahtarını oluşturabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 08:59 Güncelleme 03 Şubat 2024, 08:59
Son saniye onayı çıktı! 48, 50, 51, 52, 53 yaş üstü için erken emeklilik faslı başlıyor

Hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığınız, emeklilik maaşınızı belirleyen önemli faktörlerden biridir. SSK'ya tabi çalışanlar, Bağ-Kur veya Emekli Sandığına göre farklı prim ödeme koşulları ve emeklilik haklarına sahiptir. Prim ödemelerinizi doğru yönlendirmek, gelecekteki emeklilik sürecinizi şekillendirmek adına kritik bir adımdır.

Çocuk Sahibi Kadınlar İçin Avantaj

Kadın çalışanlar, çocukları sayesinde emeklilikte önemli avantajlar elde edebilirler. Üç çocuğa kadar yapılan borçlanma ile 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl erken emeklilik şansı sunulmaktadır. Ancak, çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekmektedir.

Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, yaşın geriye çekilmesi ve ek prim kazanımı anlamına gelir. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresi borçlanılarak sigorta başlangıç tarihi geriye çekilebilir, bu da erken emeklilik imkanı sağlar.

Kısmi Emeklilik: 10 Yıl Primle Erken Emeklilik

15 yıl ve 3600 gün prim ödeyenler, kısmi emeklilikle daha erken emekli olabilirler. Bu yöntemde yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlenmiştir.

Yüzde 60 Sağlık Raporu İle Malulen Emeklilik

İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 oranında kaybeden çalışanlar, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. Bu durumda en az 1800 gün prim ödemiş olmak yeterlidir.

Engelli Çalışanlar İçin Özel Emeklilik Hakları

En az yüzde 40 engelli olan ve vergi indirimi hakkı kazanan çalışanlar, yaş şartı olmaksızın emekli olabilirler. Bu süreç, 15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş olmakla başlamakta ve işe giriş tarihine göre değişebilmektedir.

Yıpratıcı Mesleklerde Çalışanlara Ek Haklar

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler gibi yıpratıcı meslek grupları için sigortalılık sürelerine ek günler eklenmektedir. Bu durum, emeklilik tarihini öne çekerek avantaj sağlar.

Engelli Çocuğu Olan Anneler İçin Prim Kolaylığı

1 Ekim 2008 sonrası başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler için primlerin dörtte biri toplam prim süresine eklenmektedir. Bu da emeklilik yaşını düşürme konusunda önemli bir avantaj sunar.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın dönüş yolculuğu ertelendi!
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor | Deprem konutları teslim edilecek! Kentin sakinleri yeni evlerini heyecanla bekliyor
Alev Alatlı’ya veda: Eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecek
7.500 TL’den başlıyor | Resmi Gazete’de yayımlandı! Takvim.com.tr zamma göre maaşları kalem kalem hesapladı: Kim ne kadar alacak?
Rönesans Rezidans’ın müteahhidinden akılalmaz açıklama: Bina yan yattı, herhangi bir çökme olmadı
SON DAKİKA HABERLERİ | Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu
Göz göre göre yalan söyledi | CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den 6 Şubat’ta 130 bin kişi öldü provokasyonu
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den uyarı! Marmara dahil 4 bölgede sağanak bekleniyor! Bugün hava nasıl olacak?
İrfan Can için sürpriz teklif! Bonservis bedelini açıkladılar
Emekliye ikramiye zammı: Hangi formül gündemde? Bayramlarda ne ödenecek? Dul ve yetimler, EYT’liler nasıl yararlanacak?
SON DAKİKA HABERLERİ | Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi! Bakan Şimşek’ten ilk açıklama
NATO vizesi sonrası Başkan Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında kritik görüşme! İletişim Başkanlığı duyurdu
Ciner’in kanalında yayınlanan Güldür Güldür programında skandal: Kahraman gazilerle dalga geçitler | RTÜK inceleme başlattı
İstanbulluyu yıllarca yalanlarla kandırdı| CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri yine yalan oldu! Yılan hikayesi dönen Hızray
Aslan fişi erken çekti! Galatasaray zirveye tutundu
SON DAKİKA