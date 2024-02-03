Son saniye onayı çıktı! 48, 50, 51, 52, 53 yaş üstü için erken emeklilik faslı başlıyor

Hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığınız, emeklilik maaşınızı belirleyen önemli faktörlerden biridir. SSK'ya tabi çalışanlar, Bağ-Kur veya Emekli Sandığına göre farklı prim ödeme koşulları ve emeklilik haklarına sahiptir. Prim ödemelerinizi doğru yönlendirmek, gelecekteki emeklilik sürecinizi şekillendirmek adına kritik bir adımdır.
Çocuk Sahibi Kadınlar İçin Avantaj
Kadın çalışanlar, çocukları sayesinde emeklilikte önemli avantajlar elde edebilirler. Üç çocuğa kadar yapılan borçlanma ile 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl erken emeklilik şansı sunulmaktadır. Ancak, çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekmektedir.
Askerlik Borçlanması
Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, yaşın geriye çekilmesi ve ek prim kazanımı anlamına gelir. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresi borçlanılarak sigorta başlangıç tarihi geriye çekilebilir, bu da erken emeklilik imkanı sağlar.