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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu! 13 ilaç daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacın “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine” alındığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 10:27 Güncelleme 02 Şubat 2024, 10:27
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu! 13 ilaç daha geri ödeme listesinde

"Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi" genişletiliyor..

11'i yerli üretim olmak üzere toplam 13 ilaç daha listeye eklendi.

Haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından duyurdu.

İlaçların hastalara şifa olmasını dileyen Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

13 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR

2 adet kanser ilacı

1 adet acil antihipertansif

2 adet antibiyotik

2 adet romatolojik hastalık ilacı

1 adet antiromatizmal

1 adet psikiyatri ilacı

1 adet astım ilacı

1 adet KOAH ilacı

1 adet antibaktiyel

1 adet antiviral

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