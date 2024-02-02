Vakıfbank ve Ziraat Bankası 400.000 TL kampanyası! Taşıt kredisinde ödenecek taksit açıklandı!

Vakıfbank'ın 0 KM Taşıt Kredisi ise %4.06 faiz oranı ile aylık 21.700,09 TL taksitlerle sunuluyor ve toplam ödeme 1.043.604,41 TL olarak hesaplanıyor.

Ziraat Bankası'nın Yeşil Taşıt Kredisi, %4.05 faiz oranı ile aylık 21.660,19 TL taksitler halinde geri ödenirken, toplam ödeme 1.041.688,89 TL olarak belirlenmiş.

Taşıt Kredisi Alırken Dikkat!

Araç sahibi olmanın hayalini kuran pek çok kişi, yüksek araç fiyatları karşısında finansman desteğine yöneliyor. Araç kredisi, bu ihtiyacı karşılamak için bankalar tarafından sunulan önemli bir finansal hizmettir. Peki, araç kredisi nasıl alınır? İşte bu süreçte izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar:

Bütçenizi Belirleyin

Araç kredisi almadan önce, ödeyebileceğiniz taksit tutarını ve kredi miktarını belirlemeniz önemlidir. Aylık gelirinizin bir kısmını bu ödemelere ayırarak bütçenizi rahatça yönetebilmeniz gerekiyor.