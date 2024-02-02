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Vakıfbank ve Ziraat Bankası 400.000 TL kampanyası! Taşıt kredisinde ödenecek taksit açıklandı!

Otomobil sahibi olma hayali kuranlar için Vakıfbank ve Ziraat Bankası, 400.000 TL'lik taşıt kredisi fırsatını sunuyor. Bu önemli finansman desteği, Türkiye'de artan araba fiyatları karşısında birçok kişinin yüzünü güldürecek. Özellikle finansman desteği arayan otomobil alıcıları için büyük bir kolaylık sağlayan bu krediler, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın müşterilere sunduğu cazip koşullar ile dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 12:04 Güncelleme 02 Şubat 2024, 12:07
Vakıfbank ve Ziraat Bankası 400.000 TL kampanyası! Taşıt kredisinde ödenecek taksit açıklandı!

Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın 400.000 TL'lik taşıt kredisini sunması, otomobil almak isteyenler için büyük bir fırsat. Sunulan uygun faiz oranları ve ödeme koşulları, otomobil sahibi olmayı düşünenler için cazip bir seçenek haline getiriyor. Bu finansman desteği ile birlikte, otomobil sahibi olmanın yolu artık daha ulaşılabilir bir hedef oluyor.

Kimler Yararlanabilir?

Türkiye genelinde, otomobil satın almak isteyen ve finansman desteği arayışında olan herkes, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın sunduğu 400.000 TL taşıt kredisinden yararlanabilir. Bu kredi imkanı, artan araç fiyatları nedeniyle otomobil satın almayı zor bulan veya bir yatırım olarak görmeyen kişilere hitap ediyor.

Kredi Detayları ve Ödeme Planı

Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından sunulan taşıt kredileri, alınacak aracın rehni ile güvence altına alınıyor. Bu sayede, kredi borcu tamamen kapanıncaya kadar aracın satışı için bankanın izni gerekiyor. Kredi borcu kapandığında ise bu şart ortadan kalkıyor.

400.000 TL 48 Ay Vadeli Taşıt Kredisi

Ziraat Bankası'nın Yeşil Taşıt Kredisi, %4.05 faiz oranı ile aylık 21.660,19 TL taksitler halinde geri ödenirken, toplam ödeme 1.041.688,89 TL olarak belirlenmiş.

Vakıfbank'ın 0 KM Taşıt Kredisi ise %4.06 faiz oranı ile aylık 21.700,09 TL taksitlerle sunuluyor ve toplam ödeme 1.043.604,41 TL olarak hesaplanıyor.

Taşıt Kredisi Alırken Dikkat!

Araç sahibi olmanın hayalini kuran pek çok kişi, yüksek araç fiyatları karşısında finansman desteğine yöneliyor. Araç kredisi, bu ihtiyacı karşılamak için bankalar tarafından sunulan önemli bir finansal hizmettir. Peki, araç kredisi nasıl alınır? İşte bu süreçte izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar:

Bütçenizi Belirleyin

Araç kredisi almadan önce, ödeyebileceğiniz taksit tutarını ve kredi miktarını belirlemeniz önemlidir. Aylık gelirinizin bir kısmını bu ödemelere ayırarak bütçenizi rahatça yönetebilmeniz gerekiyor.

Kredi Tekliflerini Karşılaştırın

Piyasada birçok banka farklı faiz oranları, vade seçenekleri ve ek masraflar ile araç kredisi sunmaktadır. En uygun krediyi bulmak için çeşitli bankaların kredi tekliflerini karşılaştırmak faydalı olacaktır. Kredi tekliflerini karşılaştırdıktan sonra, ihtiyaçlarınıza en uygun teklifi sunan bankaya kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusu için gerekli evraklar genellikle kimlik belgesi, gelir belgesi ve araç proforma faturasıdır. Banka, kredi başvurunuzu aldıktan sonra kredi notunuzu ve finansal durumunuzu değerlendirerek kredi onayı verip vermeyeceğine karar verir. Bu süreç, bankadan bankaya değişiklik gösterebilir.

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