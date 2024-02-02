Vakıfbank ve Ziraat Bankası 400.000 TL kampanyası! Taşıt kredisinde ödenecek taksit açıklandı!

400.000 TL 48 Ay Vadeli Taşıt Kredisi
Ziraat Bankası'nın Yeşil Taşıt Kredisi, %4.05 faiz oranı ile aylık 21.660,19 TL taksitler halinde geri ödenirken, toplam ödeme 1.041.688,89 TL olarak belirlenmiş.
Vakıfbank'ın 0 KM Taşıt Kredisi ise %4.06 faiz oranı ile aylık 21.700,09 TL taksitlerle sunuluyor ve toplam ödeme 1.043.604,41 TL olarak hesaplanıyor.
Taşıt Kredisi Alırken Dikkat!
Araç sahibi olmanın hayalini kuran pek çok kişi, yüksek araç fiyatları karşısında finansman desteğine yöneliyor. Araç kredisi, bu ihtiyacı karşılamak için bankalar tarafından sunulan önemli bir finansal hizmettir. Peki, araç kredisi nasıl alınır? İşte bu süreçte izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar:
Bütçenizi Belirleyin
Araç kredisi almadan önce, ödeyebileceğiniz taksit tutarını ve kredi miktarını belirlemeniz önemlidir. Aylık gelirinizin bir kısmını bu ödemelere ayırarak bütçenizi rahatça yönetebilmeniz gerekiyor.
Kredi Tekliflerini Karşılaştırın
Piyasada birçok banka farklı faiz oranları, vade seçenekleri ve ek masraflar ile araç kredisi sunmaktadır. En uygun krediyi bulmak için çeşitli bankaların kredi tekliflerini karşılaştırmak faydalı olacaktır. Kredi tekliflerini karşılaştırdıktan sonra, ihtiyaçlarınıza en uygun teklifi sunan bankaya kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusu için gerekli evraklar genellikle kimlik belgesi, gelir belgesi ve araç proforma faturasıdır. Banka, kredi başvurunuzu aldıktan sonra kredi notunuzu ve finansal durumunuzu değerlendirerek kredi onayı verip vermeyeceğine karar verir. Bu süreç, bankadan bankaya değişiklik gösterebilir.