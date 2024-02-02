ÖRNEKLERLE YENİ AYLIKLAR Örneğin; e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' 1.000 TL olarak yazıyorsa emeklinin yeni kök aylığı 25 bin liraya (1.000 x 25) çıkmış demektir. Bu emeklinin yeni kök aylık ve ek ödeme toplamı da 26 bin lira (1.000 x 26) yükselmiş olacaktır.

Örneğin; 'Ek Ödeme Tutarı' bölümünde 360 TL yazıyorsa, bu emeklinin yeni kök aylığı 9 bin (360 x 25) liradır. Bu emeklinin kök aylık ve ek ödeme toplamı da 9 bin 360 (360 x 26) lira yükselmiş demektir. Taban aylık ödemesi 10 bin liraya yükseldiği için bu emekliye '5510 Ek 19' kapsamında 640 liralık bir ödeme daha yapılacak. Emeklinin hesabına aylık 10 bin lira yatırılacak.

FARK ÖDEMESİ YAPILACAK

Ek zamlar Ocak ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe giriyor. Bu nedenle emeklilere ek zam farkı ödenecek. Ocak ayında ödenmesi gereken tutar ile ödenen tutar çıkarılacak, çıkan fark tutarı emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ocak'ta hesabına 7 bin 500 lira yatırılanlara 10 bin lira taban aylık düzenlemesi kapsamında 2 bin 500 lira fark verilecek.