;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

EMEKLİLER DİKKAT! Yeni maaşlar için ipucu geldi! 11.68 puanlık refah payıyla artmıştı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri e-Devlet’e bakın yeni maaşı anlayın

Son dakika haberleri... SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! 11.68 puanlık refah payıyla artan zam oranları e-Devlet’te kendini göstermeye başladı. Yeni ek ödeme tutarları sistemde yerini aldı. Peki emekliler yeni ek ödeme tutarlarını nerede görebilecek? Yeni maaş nasıl anlaşılacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 12:32 Güncelleme 02 Şubat 2024, 12:47
EMEKLİLER DİKKAT! Yeni maaşlar için ipucu geldi! 11.68 puanlık refah payıyla artmıştı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri e-Devlet’e bakın yeni maaşı anlayın

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı büyüdü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 37.57'den 11.68 puanlık refah payıyla yüzde 49.25'e yükselirken, en düşük aylık ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Emekliler Ocak ayı maaşlarını yüzde 37.57 zam ve 7 bin 500 lira taban aylık ödemesi üzerinden alırken, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından da ek zam farklarını cebine koyacak.

HAZIRLIKLAR YAPILDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu arada hazırlıklara başladı. Yeni aylıklar hesaplanmaya başladı. e-Devlet'te de yeni aylıkların ipucu geldi. e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde emeklilerin yüzde 49.25 zamma göre hesaplanmış 'ek ödeme tutarı' görülüyor. Buradan da emekliler yeni maaşlarını hesaplayabiliyor.

AYLIK NASIL HESAPLANIYOR?
Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, e-Devlet'te görünen ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök aylığını hesaplayabiliyor. Bu tutar 26 ile çarpıldığında da da ek ödemeyle kök aylığın toplamı yani her ay hesaba yatırılacak tutar görülüyor. Tabii hesap sonrası maaşı 10 bin liranın altında olanlara 5510 Ek 19 kapsamında yapılacak ilaveyle artık 10 bin liraya ödeneceğini de hatırlatalım.

ÖRNEKLERLE YENİ AYLIKLAR
Örneğin; e-Devlet'te 'Emekli Ödeme Bilgileri' bölümünde 'Ek Ödeme Tutarı' 1.000 TL olarak yazıyorsa emeklinin yeni kök aylığı 25 bin liraya (1.000 x 25) çıkmış demektir. Bu emeklinin yeni kök aylık ve ek ödeme toplamı da 26 bin lira (1.000 x 26) yükselmiş olacaktır.

Örneğin; 'Ek Ödeme Tutarı' bölümünde 360 TL yazıyorsa, bu emeklinin yeni kök aylığı 9 bin (360 x 25) liradır. Bu emeklinin kök aylık ve ek ödeme toplamı da 9 bin 360 (360 x 26) lira yükselmiş demektir. Taban aylık ödemesi 10 bin liraya yükseldiği için bu emekliye '5510 Ek 19' kapsamında 640 liralık bir ödeme daha yapılacak. Emeklinin hesabına aylık 10 bin lira yatırılacak.

FARK ÖDEMESİ YAPILACAK
Ek zamlar Ocak ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe giriyor. Bu nedenle emeklilere ek zam farkı ödenecek. Ocak ayında ödenmesi gereken tutar ile ödenen tutar çıkarılacak, çıkan fark tutarı emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ocak'ta hesabına 7 bin 500 lira yatırılanlara 10 bin lira taban aylık düzenlemesi kapsamında 2 bin 500 lira fark verilecek.

YASAL UYARI: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Usta Yazar Alev Alatlı vefat etti! Sağlık Bakanı Koca acı haberi duyurdu
CHP’deki Çankaya savaşında yeni perde! İmamoğlu Mansur Yavaş’ı küplere bindirdi... Ekremci medyadan Özgür Özel’e baskı
EMEKLİLER DİKKAT! Yeni maaşlar için ipucu geldi! 11.68 puanlık refah payıyla artmıştı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri e-Devlet’e bakın yeni maaşı anlayın
MİT’ten bir darbe daha: MOSSAD’a para karşılığı bilgi satan casuslar paketlendi!
Murat Kurum Kandilli Rasathanesini ziyaret etti: Riskli yapı kalmayacak şekilde tüm planlarımızı hazırladık
CHP’de ’DEM’li PM! ’Demirtaş’la köşeye sıkışan İmamoğlu Esenyurt ve Adalar’ı koz olarak kullanıyor
Son dakika: İzmir’de taksici Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal’ın DEM’li olduğu ortaya çıktı! Katilden çileden çıkaran ifade
Biden doktrininin arka planı ne? Joe-Netanyahu krizinde ikinci perde: Blöfü görme zamanı geldi | İngiltere’den Filistin devleti mesajı: İsrail’i beklemeden tanıyacağız
EMEKLİYE YENİ ZAM | İkramiye 5 bin TL olur mu? Bu yıl emekli olanlar 5 bin TL ikramiyeden yararlanabilecek mi?
Galatasaray’da hedef liderlik! Okan Buruk Samsunspor Galatasaray maçı öncesi ilk 11’ini belirledi
Kılıçdaroğlu ’intikam üssü’nden ilan etti! Yerel seçimde CHP’ye saha desteği yok... Akşener’in yanında saf tuttu
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan geri dönüyor! Yolculuk saat kaçta başlayacak? Dragon kapsülü nereye inecek?
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu’nun sözleri İYİ Parti’yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr’den bombaladı!
Ramazan Pişkin cinayetinde yeni gelişme | Katil Erkan Baykut’un evi görüntülendi! Sır perdesi aralanıyor: Babasıyla ilgili dikkat çeken detay
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’in yeni hedefi Refah! Masada ateşkes anlaşması varken soykırım ordusu saldırı planlıyor
SON DAKİKA