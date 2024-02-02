Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ocak ayı ihracatını açıkladı! 2024 rekorla başladı: Cumhuriyet tarihinin en yükseği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'da ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, "Dünyada son 40 yıldır görülmeyen bir enflasyon yaşanıyor." dedi. İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru geldi! 2024 yılının ocak ayında dış ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında artarak 20 milyar 28 milyon dolara ulaştığını belirten Bolat, böylece tarihin en yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaşıldığını aktardı.

Dış ticaret verileri İthalatın, ocak ayında yüzde 22 oranında artarak 26 milyar 201 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Bolat, böylece ocak ayında dış ticaret açığının bir önceki yıla göre yüzde 67 oranında güçlü bir şekilde gerilemeyi sürdürerek 6,2 milyar dolara indiğini kaydetti.