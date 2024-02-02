Borsada rekor rüzgarı: BIST 100 endeksi 8.682 puana çıktı

İGA'DAN 656 MİLYON EURO YATIRIM

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın CEO Vekili Selahattin Bilgen, bu yıl havalimanına 656.5 milyon euroluk yatırım yapacaklarını belirterek, "Bu yatırımın altında çok sayıda alt başlık var. Çok üst segment yolcuları, özel jeti olan yolcuları İstanbul'a çekecek, yeni servisler sunacak bir genel havacılık terminali yatırımımız var ve yıl sonunda tamamlayacağız. Airport City bölgesinde yaptığımız anlaşma kapsamında bir otel inşa ediyoruz" dedi. 2024 yılı yatırımları arasında en önemli bütçenin yeni pist yapımına ayrıldığını ifade eden Bilgen, "2023'ü kapattığımızda 76 milyon yolcuya hizmet ettik. 2024 yılında ise 85 milyon yolcuyu aşmayı hedefliyoruz. 540 bine yaklaşan hava trafiğini de bu yıla sığdıracağız" diye konuştu.



ZİRAAT'TEN İHRACATA DESTEK PAKETİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle, ihracatçılar için yeni bir kredi paketi başlatıldı. 'İhracata Tam Destek Kredi Paketi' kapsamında, ihracatçı firmalar azami 5 milyon dolar veya 150 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "İhracatçılarımızın dünya ile rekabetini kolaylaştırmakla beraber, ülkemizin; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

DEPREM BÖLGESİNE EĞİTİM PROJESİ

Türk Telekom ve Kızılay arasında ÇAKAR gerçekleştirilen iş birliğiyle; depremden etkilenen öğrencilere yönelik eğitime destek projesi başladı. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Deprem bölgesinde öğrenimini sürdüren 1.5 milyon çocuğumuz var. Çocuklarımıza uygun bir ders çalışma ortamı oluşturmak için 100. Yıl Kütüphanelerini açıyoruz. Bu yardımları gerçekleştirmemize vesile olan Türk Telekom yöneticilerine ve halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da "Kızılay iş birliğiyle deprem bölgesinde dijital eğitim projesini başlatıyoruz. Bu projenin bir parçası olarak, öğrencilerimizin hayallerini teknolojimizle desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.



TÜRK EXIMBANK'IN TAHVİLİNE 6 KAT TALEP

Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarından 500 milyon dolarlık finansman sağladı. Bu kaynak, Şubat 2022 tarihinden bu yana finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tahvil ihraçları arasında en düşük maliyetli işlem olma özelliği taşıyor. Tahvilin kupon oranı, başlangıç seviyesinin 62.5 baz puan altında, yüzde 7.50 gerçekleşirken, nihai getiri oranı yüzde 7.75 oldu. İşleme Avrupa'dan Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar dünyanın her bölgesinden 160'a yakın kurumsal yatırımcılardan ihraç büyüklüğünün yaklaşık 6 katı talep geldi.