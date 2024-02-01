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Yerli ve milli gurur! Togg: Bugün itibarıyla yollardaki T10X sayısı 21 bin 208 adede ulaştı

Yerli ve milli gurur Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bugün itibarıyla yollardaki T10X sayısının 21 bin 208 adede ulaştığı duyuruldu.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 22:59 Güncelleme 01 Şubat 2024, 22:59
Yerli ve milli gurur! Togg: Bugün itibarıyla yollardaki T10X sayısı 21 bin 208 adede ulaştı

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geride bıraktığımız Ocak ayına hızlı bir göz atalım. Togg Teknoloji Kampüsü'nde bakım, onarım ve envanter sayımları ardından 8 Ocak'ta yeniden üretime başladık.

9 Ocak'ta, Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES2024'te güncel tasarımıyla T10F'i dünya sahnesine çıkardık. 20 Ocak'ta T10X için çekilişsiz, kurasız, genel sipariş dönemini başlattık. Ocak ayının sonunda ailemiz daha da genişledi ve 1625 yeni kullanıcımız T10X'lerine kavuştu. Bugün itibarıyla yollardaki T10X sayısı 21 bin 208 adede ulaştı" denildi.

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