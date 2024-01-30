Son dakika: IMF Türkiye’nin ekonomik büyüme tahminini yükseltti

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,5'e ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirildiği belirtilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin ise bu yıl için yüzde 1,3'ten yüzde 1'e, gelecek yıl için de yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldüğü aktarıldı.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a ve 2025 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldüğü kaydedildi.

Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2024 yılı için yüzde 0,7 olarak korunurken, gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 1,1'e çıkarıldığı bildirildi.

İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e düşürülürken gelecek yıl için yüzde 2,1'de sabit tutulduğu belirtilen raporda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 0,6 olarak korunurken gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 1,6'ya düşürüldüğü kaydedildi.

ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,2'den yüzde 4,6'ya yükseltilirken gelecek yıl için yüzde 4,1 olarak korunduğu aktarıldı.

Hindistan ekonomisinin bu ve gelecek yıla dair büyüme beklentilerinin de yüzde 6,3'ten yüzde 6,5'e çıkarıldığı belirtilen raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 1,1'den yüzde 2,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 1,1'e yükseltildiği kaydedildi.