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11 ila 18 yıl prim yeterli! Tek dilekçeyle emekli maaşı hakkı doğuyor! Aylık 6.399 TL ödeyen herkese...

Günümüzde milyonlarca kişi emeklilik hayallerine ulaşabilmek için çeşitli çözüm yollarını araştırıyor. Eksik prim süresi, emeklilik hedefine ulaşmayı zorlaştıran bir engel olabilir. Ancak sosyal güvenlik sisteminde yapılan düzenlemeler ve sunulan avantajlar, eksik prim süresine sahip olanlar için umut verici çözümleri beraberinde getiriyor. Bu çözümler arasında borçlanma, ihya ve özellikle de isteğe bağlı sigorta, emeklilik yolunu açan önemli bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 08:42 Güncelleme 31 Ocak 2024, 08:42
11 ila 18 yıl prim yeterli! Tek dilekçeyle emekli maaşı hakkı doğuyor! Aylık 6.399 TL ödeyen herkese...

Günümüzde pek çok kişi emeklilik hayallerine ulaşmak için uzman yorumlarını takip ederek araştırma yapıyor. Eksik prim ödeme süresi olanlar için borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta gibi seçenekler önemli bir destek sunuyor. Ayrıca, yapılandırma düzenlemesi ile prim kazanma şansı da bulunuyor. Bu şekilde isteğe bağlı sigorta, emeklilik hayaline ulaşmak isteyen pek çok kişi için önemli bir alternatif oluşturuyor.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

İlk kez başvuracaklar "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" doldurarak ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya merkezlerine başvurmalıdır.

Ayrıca e-Devlet üzerinden de online başvuru yapılabiliyor. Daha önce isteğe bağlı sigortalı olanlar ise sadece bir talep dilekçesi ile başvurabilirler.

SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE PRİM ÖDEMESİ

İsteğe bağlı sigortalılık, başvurunun kayıtlara geçtiği tarihten itibaren başlar. Prim ödemeleri, sigortalının beyan ettiği günlük kazanca göre belirlenir ve aylık prim oranı kazancın %32'sidir. 2024 yılı için asgari aylık prim tutarı 6.400,80 TL olarak belirlenmiştir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye'de yaşayanlar ve Türkiye dışında sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerdeki Türk vatandaşları, belirli şartları taşıdıkları takdirde isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

Bunlar 18 yaşını doldurmuş olmak, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, 30 günden az çalışanlar ve Türkiye'de sosyal güvenlikten yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak gibi şartlardır.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN SONLANMASI

İsteğe bağlı sigortalılık, sigortalının talebi, aylık almak için başvuru veya ölüm gibi durumlarla sona erer. Bu süreçte, aylık primlerin düzenli olarak ödenmesi gerekmekte, aksi takdirde hizmetten yararlanılamamaktadır.

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