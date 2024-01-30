Ekstra prim jesti geldi! Staj ve çıraklık borçlanması için 2 istisna belirlendi! Torbadan 6 yıl erken emeklilik çıkıyor

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, emeklilik planları yapanlar için önemli bir gelişme yaşanıyor. Çalışma koşullarına göre değişen şartlara göre, hizmet akdi ile çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (4A) sigortalıları, kendi namına çalışanlar veya isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler ise Bağ-Kur (4B) sigortalıları olarak kabul edilmekte. Kamuda çalışanlar ise emekli sandığına tabi (4C) çalışanlar olarak sınıflandırılıyor.

Staj ve çıraklık dönemlerinde sigorta yapılması, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı koruma sağlanması açısından önem taşıyor. Ancak bu dönemler emeklilik hesabında başlangıç olarak kabul edilmez ve prim günleri eklenmez. Ancak, avukatlar staj sürelerini borçlanabilirken, anneler için doğum sonrası süreler başlangıç olarak kabul edilebiliyor.