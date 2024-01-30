Ekstra prim jesti geldi! Staj ve çıraklık borçlanması için 2 istisna belirlendi! Torbadan 6 yıl erken emeklilik çıkıyor

Doğum borçlanması ile anneler, doğumdan sonraki süreleri borçlanarak toplamda 3 çocuk için 6 yıl, yani 2160 gün kazanabilirler. Staj ve çıraklık dönemlerinde sigorta primleri genellikle emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmez, ancak anneler için doğum borçlanması durumunda staj sigortası başlangıç olarak kabul edilir. Bu, annelere staj veya çıraklık sonrası doğan çocukları için borçlanma yapma imkanı tanır ve sigorta başlangıcının geriye çekilebilmesine olanak sağlar.
Borçlanma işlemi, belirli bir miktar ödeme yaparak gün satın alma şeklinde gerçekleşir. Borçlanma miktarını belirleme yetkisi sigortalıya aittir ve genellikle brüt asgari ücretin yüzde 32'si ile 7.5 katı arasında bir rakam seçilebilir. Bu borçlanma işlemi, emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlamak isteyenler için önemli bir seçenek olabilir.
Yeni yılla birlikte asgari ücrette yaşanacak artış, borçlanma ve ihya işlemleri için ödenecek tutarlara yansıyacak. Erken emeklilik planlayanlar, bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak finansal planlamalarını güncellemelidirler.