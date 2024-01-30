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Ekstra prim jesti geldi! Staj ve çıraklık borçlanması için 2 istisna belirlendi! Torbadan 6 yıl erken emeklilik çıkıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre emeklilik hakkı elde etmek isteyen bireyler için belirlenen şartlar, genellikle yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi kriterleri içermektedir. Ancak, bu şartlara ek olarak staj ve çıraklık süreçlerinin borçlanılması da emeklilik hakkı elde etmek isteyenler için önemli bir imkan sunmaktadır.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 12:44 Güncelleme 30 Ocak 2024, 12:44
Ekstra prim jesti geldi! Staj ve çıraklık borçlanması için 2 istisna belirlendi! Torbadan 6 yıl erken emeklilik çıkıyor

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, emeklilik planları yapanlar için önemli bir gelişme yaşanıyor. Çalışma koşullarına göre değişen şartlara göre, hizmet akdi ile çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (4A) sigortalıları, kendi namına çalışanlar veya isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler ise Bağ-Kur (4B) sigortalıları olarak kabul edilmekte. Kamuda çalışanlar ise emekli sandığına tabi (4C) çalışanlar olarak sınıflandırılıyor.

Staj ve çıraklık dönemlerinde sigorta yapılması, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı koruma sağlanması açısından önem taşıyor. Ancak bu dönemler emeklilik hesabında başlangıç olarak kabul edilmez ve prim günleri eklenmez. Ancak, avukatlar staj sürelerini borçlanabilirken, anneler için doğum sonrası süreler başlangıç olarak kabul edilebiliyor.

Prim günlerini tamamlarken genellikle fiilen çalışma ve prim ödeme şartları aranır. Ancak bazı durumlarda borçlanma yoluyla da prim kazanmak mümkündür. Örneğin, erkekler askerlik sürelerini borçlanarak prim kazanabilirler. Ayrıca yurt dışında yaşayan gurbetçiler de yurt dışındaki sürelerini borçlanarak prim elde edebilirler. Bu borçlanma işlemi, erkek sigortalıların askerlik süresini işe giriş tarihini geri çekerek emeklilik için gereken prim gün sayısını daha hızlı tamamlamalarına olanak tanır.

Doğum borçlanması ile anneler, doğumdan sonraki süreleri borçlanarak toplamda 3 çocuk için 6 yıl, yani 2160 gün kazanabilirler. Staj ve çıraklık dönemlerinde sigorta primleri genellikle emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmez, ancak anneler için doğum borçlanması durumunda staj sigortası başlangıç olarak kabul edilir. Bu, annelere staj veya çıraklık sonrası doğan çocukları için borçlanma yapma imkanı tanır ve sigorta başlangıcının geriye çekilebilmesine olanak sağlar.

Borçlanma işlemi, belirli bir miktar ödeme yaparak gün satın alma şeklinde gerçekleşir. Borçlanma miktarını belirleme yetkisi sigortalıya aittir ve genellikle brüt asgari ücretin yüzde 32'si ile 7.5 katı arasında bir rakam seçilebilir. Bu borçlanma işlemi, emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlamak isteyenler için önemli bir seçenek olabilir.

Yeni yılla birlikte asgari ücrette yaşanacak artış, borçlanma ve ihya işlemleri için ödenecek tutarlara yansıyacak. Erken emeklilik planlayanlar, bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak finansal planlamalarını güncellemelidirler.

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