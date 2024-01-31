Sandıktakiler EYT’li sayılacak! 2000-2005-2009 sigortası olana az primle erken emeklilik çizelgesi geldi

Ev kadınlarının emeklilik için ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Örnek olarak, 2024 yılı için aylık ödeme 6.400,64 TL olacakken, devlet desteği aylık 2.133,55 TL olarak belirlenecek. Bu uygulama, ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak ve emeklilik haklarını elde etmelerini sağlayacak.

Ev kadınları, ödedikleri primlerin şartlarını tamamladıklarında emeklilik hakkına sahip olacaklar. Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak ancak daha önce çalışma ve prim sahibi olanlar daha avantajlı bir konumda olacaklar. Ayrıca, anneler ve ev kadınları için yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi öngörülüyor.

1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartları, düzenleme sonrasında kadınlar için 7200 gün olarak güncellenecek. Böylece küçük esnaf, 7200 gün prim ödemesi şartıyla erken emeklilik hakkına sahip olacak.

EYT'lileri de Etkileyecek Düzenleme

Düzenleme ile yaş şartını tamamlamış ancak 9 bin gün primi dolduramamış küçük esnaflar ve EYT kapsamındaki esnaflar, 7200 gün prim ödemesi şartıyla hemen emekli olabilecekler. Bu sayede esnaflar, zamandan tasarruf edecek ve maliyetten kurtulup hemen emekli maaşlarına kavuşabilecekler.

Yapılacak bu reformlar, çalışma hayatında önemli değişikliklere işaret ediyor ve milyonlarca vatandaşın emeklilik süreçlerini olumlu yönde etkileyecek.