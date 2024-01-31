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Sandıktakiler EYT'li sayılacak! 2000-2005-2009 sigortası olana az primle erken emeklilik çizelgesi geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de erken emeklilik sistemini içeren kapsamlı bir reformun önümüzdeki dönemde hayata geçirileceğini duyurdu. Bu önemli düzenleme, SSK, Bağ-Kur prim eşitleme ve ev kadınlarına yönelik emeklilik sistemini içeriyor.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 19:57 Güncelleme 31 Ocak 2024, 19:57
Sandıktakiler EYT’li sayılacak! 2000-2005-2009 sigortası olana az primle erken emeklilik çizelgesi geldi

TBMM'de gündeme gelecek olan torba yasa kapsamında, çalışma hayatına dair önemli reformlar planlanıyor. Bu reformlar arasında ev kadınlarının emekliliği ve Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı sunulacak. İşte, detaylar:

Ev Hanımlarına Yönelik Emeklilik Düzenlemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınları için önemli bir adımın atılacağını açıkladı. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği sağlanacak ve isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kurulacak. Bu düzenleme ile ev kadınları, prim ödemelerinin bir kısmını devletin karşılayacağı bir sistemle emeklilik hakkına kavuşacak.

SSK ve Bağ-Kur Prim Eşitleme

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla SSK ve Bağ-Kur prim eşitleme çalışmaları devam ediyor. Bağ-Kur'lular için prim gün sayısı 7200'e düşürülerek, emeklilik hakkı elde etme süreçleri kolaylaştırılacak.

Ev Hanımları İçin Ödeme Detayları

Ev kadınlarının emeklilik için ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Örnek olarak, 2024 yılı için aylık ödeme 6.400,64 TL olacakken, devlet desteği aylık 2.133,55 TL olarak belirlenecek. Bu uygulama, ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak ve emeklilik haklarını elde etmelerini sağlayacak.

Nasıl Emekli Olunacak?

Ev kadınları, ödedikleri primlerin şartlarını tamamladıklarında emeklilik hakkına sahip olacaklar. Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak ancak daha önce çalışma ve prim sahibi olanlar daha avantajlı bir konumda olacaklar. Ayrıca, anneler ve ev kadınları için yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi öngörülüyor.

Bağ-Kur'lu 7200 Gün Prim İle Erken Emeklilik

1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartları, düzenleme sonrasında kadınlar için 7200 gün olarak güncellenecek. Böylece küçük esnaf, 7200 gün prim ödemesi şartıyla erken emeklilik hakkına sahip olacak.

EYT'lileri de Etkileyecek Düzenleme

Düzenleme ile yaş şartını tamamlamış ancak 9 bin gün primi dolduramamış küçük esnaflar ve EYT kapsamındaki esnaflar, 7200 gün prim ödemesi şartıyla hemen emekli olabilecekler. Bu sayede esnaflar, zamandan tasarruf edecek ve maliyetten kurtulup hemen emekli maaşlarına kavuşabilecekler.

Yapılacak bu reformlar, çalışma hayatında önemli değişikliklere işaret ediyor ve milyonlarca vatandaşın emeklilik süreçlerini olumlu yönde etkileyecek.

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