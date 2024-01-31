1-2-3-4 Şubat tarihlerinde SSK Bağ-Kur’luya 12.550 TL ek ödeme! 10.000 TL üstü maaş alan emekliler düğün bayram edecek

2024 yılı itibarıyla, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak. Bu zam oranları, emekli maaşlarını olumlu bir şekilde etkilerken, bankalar da emeklilere verecekleri promosyonları güncellemeye başladı. Yapılan güncellemelerle birlikte, bankalar emeklilere çeşitli avantajlar sunarak rekabeti artırmaya çalışıyor.

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu: Ziraat Bankası, SGK emekli maaş ödemelerini Banka aracılığı ile alan müşterilere maaşlarına göre promosyon veriyor. Özellikle 3 yıllık peşin promosyon ödemesi ile dikkat çeken Ziraat Bankası, emeklilerin maaşlarına göre şu tutarlarda promosyon sunuyor: 3.500 TL altında alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde alanlara 5.000 TL. ▶️ Zam oranı yükseldi! Yeni emekli maaşları ne kadar oldu?