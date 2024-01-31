Faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı 2024! 2 yıl ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartlar neler? Banka banka ödeme tablosu

Yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi de bu fon tarafından desteklenecek.

Aile ve Gençlik Fonu'nun Kurulması Hakkında Kanun Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Meclis'in 2024 mesainde Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve kanun teklifi yasalaştı.

İLK UYGULAMA DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLAYACAK!

Bakan Göktaş, "Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha önce:, AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar.

Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Meclis'te yasalaşan kredinin başvuruları henüz başlamadı. 2024 yılında başvuruların açılması ön görülüyor. Başvurularla ilgili resmi bir açıklanma geldiğinde yer vereceğiz.