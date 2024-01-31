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Faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı 2024! 2 yıl ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartlar neler? Banka banka ödeme tablosu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın liderliğinde hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, evlenmek isteyen çiftlere özel devlet desteği sağlamak üzere faizsiz evlilik kredisi yasalaştı. Meclis'in 2024 mesaisi başlamasıyla birlikte hızla yasalaşan bu kredi, maddi destek arayan genç çiftler için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 21:12 Güncelleme 31 Ocak 2024, 21:12
Faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı 2024! 2 yıl ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartlar neler? Banka banka ödeme tablosu

Türkiye'de evlilik kurumunun güçlü temellerle atılması ve genç çiftlere maddi destek olunması amacıyla hayata geçirilecek olan 150 bin TL'lik evlilik kredisi bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulacak fon, dünya evine girecek olan çiftlere önemli bir maddi destek sağlamayı hedefliyor.

EVLİLİK KREDİSİNDE SON GELİŞME

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız." ifadelerine yer verdi.

48 AY VADELİ 2 YILI GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN LİRA KREDİ!

Göktaş, Aile ve Gençlik Fonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulduğunu belirti. "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak." şeklinde konuştu.

150 BİN TL DESTEK KREDİSİ YASALAŞTI!

Aile ve Gençlik Fonu'nun Kurulması Hakkında Kanun Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Meclis'in 2024 mesainde Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve kanun teklifi yasalaştı.

Yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi de bu fon tarafından desteklenecek.

İLK UYGULAMA DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLAYACAK!

Bakan Göktaş, "Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıkları sürüyor. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha önce:, AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar.

Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Meclis'te yasalaşan kredinin başvuruları henüz başlamadı. 2024 yılında başvuruların açılması ön görülüyor. Başvurularla ilgili resmi bir açıklanma geldiğinde yer vereceğiz.

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